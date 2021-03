Holy Moly Experience wordt realiteit: Crowdfunding is een succes

BREDA - Het is de vijf ondernemers van Holy Moly gelukt om via crowdfunding 225.000 euro aan investeringen binnen te halen. Met het geld kan het vijftal de Holy Moly Experience ontwikkelen. Dat wordt een unieke doorloopattractie in het voormalig Kerkplein.

Het is Dirk van de Voort (Old Dutch, De Markt), Tijn Kapteijns (Ploegendienst, TrailerFest, Plan B), Peter Trimbach (Café Dunne, Café Walkabout), Henri Donkers (Operationeel manager JFE horeca) en Eric Vermeulen (Baron Interieur) gelukt om 225.000 euro aan investeringen op te halen voor hun Holy Moly Experience. Dankzij het succes van de crowdfunding kunnen de vijf ondernemers nu door met het ontwikkelen van de doorloopattractie in het voormalig Kerkplein. De Experience wordt een attractie van aaneengekoppelde kamers die samen zorgen voor een bijzondere beleving. “Dat doen we met een sterke verhaallijn, gevuld met optische illusies, licht, geluid, kleur, interactie en geur”, legt mede-eigenaar Tijn Kapteijns uit.

Dat de ondernemers 225.000 euro hebben opgehaald, betekent dat ze de Experience precies kunnen vormgegeven zoals ze voor ogen hebben. “Het is alsof we een achtbaan aan het bouwen zijn, en de 150.000 euro is dan nodig voor de basis”, legde Kapteijns eerder al uit aan deze site. “Maar de droom is natuurlijk om hem echt onsterfelijk te maken vol schroeven en loopings. En om zoiets neer te kunnen zetten is die 225.000 euro nodig.”

Naast Holy Moly Experience ontwikkelen de ondernemers in het voormalig Kerkplein ook Holy Moly Club. Daaraan is de laatste maanden al hard gewerkt. Het horecagedeelte van Holy Moly is dan ook al af. Holy Moly zal verder bestaan uit onder andere een comedy club, live muziek, entertainment en een club waar gefeest kan worden tot in de late uurtjes.