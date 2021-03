Jeugdfonds Breda: ‘Juist voor kinderen die opgroeien in armoede is uitlaatklep belangrijk’

BREDA - Het Jeugdfonds Sport & Cultuur verwacht dat de coronacrisis leidt tot een toename van het aantal kinderen in Breda dat opgroeit in armoede. De toenemende armoede betekent ook dat steeds meer ouders het lidmaatschap van de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer kunnen betalen. En dat terwijl kinderen die thuis te maken hebben met financiële stress juist nu zoveel baat hebben bij een uitlaatklep.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur baseert de verwachting van de toenemende armoede onder meer op berekeningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP voorspelt dat het aantal mensen in armoede in Nederland na de coronacrisis met 28 procent toeneemt. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat ook de kinderen uit deze gezinnen mee kunnen blijven doen aan sport en cultuur in Breda. In de recent gelanceerde campagne ‘Elk Kind Kan!’ wil het fonds leerkrachten, gymdocenten en andere medewerkers in het basisonderwijs bewustmaken van de hulp die het fonds kan bieden.

Cultuur als uitlaatklep

De campagne maakt duidelijk dat alle kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur. Monique Maks, directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur stelt dat kinderen die thuis te maken hebben met stress door financiële zorgen, extra baat hebben bij sport en cultuur als uitlaatklep. Het biedt volgens haar zowel rust als afleiding. “Kinderen blijven in beweging en het is heel belangrijk voor hun fysieke ontwikkeling. Vergeet ook vooral niet de sociale voordelen. Dat alles heeft weer positieve effecten op het zelfvertrouwen en eigenwaarde van kinderen en daarmee uiteindelijk ook op hun ontwikkeling in de klas.”

Maak het verschil

Volgens Monique Maks kunnen leraren, gymdocenten en intern begeleiders kunnen een enorm verschil maken in het dagelijks leven van kwetsbare kinderen. ‘’Armoede signaleren is lastig, weten we uit ervaring, want niet aan alle kinderen zie je dat ze opgroeien in armoede. Maar het is zo belangrijk om alert te zijn. Zeker nu de scholen de deuren weer geopend hebben.’’ Maks beaamd dat het voor het onderwijs geen makkelijke tijd is. “We doen alsnog een dringend beroep op medewerkers in het basisonderwijs om zich bij ons aan te melden en aanvragen voor kinderen te doen. Dat maken we zo makkelijk mogelijk voor ze.” Het Jeugdfonds Sport & Cultuur hoopt hen te bewegen extra alert te zijn op armoede in de klas. “Daarnaast ondersteunen we ze met tips, informatie en ervaringsverhalen van collega’s. Met een aanvraag kunnen zij hét verschil maken in het leven van een kind, nu en in de toekomst”, aldus Maks.

Armoede in Breda

In Breda groeien ruim 3200 kinderen van 4 tot 17 jaar en 695 kinderen van 0-4 jaar op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum; dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen (cijfers 2019). Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda richt zich op kinderen van 2 tot 17 jaar. Ondanks de coronacrisis heeft het fonds in 2020 ruim 1800 kinderen en jongeren geholpen door het betalen van de contributie, het lesgeld en de attributen. In 2021 hoopt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda nog meer kinderen te kunnen laten voetballen, dansen, judo, muziek maken en hun zwemdiploma halen.

Minder sporten sinds lockdown Het belang van samen voetballen, turnen, dansen of muziek maken voor kinderen is het afgelopen jaar tijdens de coronacrisis extra duidelijk geworden. Toch schiet dit er door de maatregelen sneller bij in. Uit recente cijfers van NOC*NSF blijkt dat 67 procent van de kinderen minder sport en beweegt sinds de invoering van de tweede lockdown. Buitensporten zoals voetbal, hockey en atletiek zijn weer mogelijk en kinderen mogen weer naar zwemles. Maar ook nu er weer wat meer mag en kan, is sport en cultuur niet voor ieder kind een gegeven.