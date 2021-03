Meteorologen: ‘Zomertijd begint met lenteweer, volgende week 20 graden mogelijk’

BREDA - Komende zondag start de zomertijd en begint ook een periode met hogere temperaturen. Zondag wordt het 11-14 graden en begin volgende week stijgt het kwik naar 15-18 graden. Lokaal kan het mogelijk zelfs 20 graden worden, laten de meteorologen van Weeronline weten. Het warmere weer gaat gepaard met regelmatig zonneschijn, maar er is ook kans op een enkele bui.

Na een beetje lenteweer gisteren en vandaag is het vrijdag en zaterdag flink wisselvallig. De laatste ‘wintertijddag’, zaterdag, verloopt koud met maxima van 8-10 graden. Tijdens felle buien is op deze dag kans op (zware) windstoten, onweer en hagel. Zelfs een vlok kletsnatte sneeuw is mogelijk.

Zondag wordt een dag met veel wolken en af en toe zon. In het zuiden blijft het waarschijnlijk droog. Na een vrij frisse nacht met minima rond een graad of 3 wordt het overdag 11 tot 14 graden.

Begin volgende week mogelijk 20 graden

Na het weekend loopt de temperatuur verder op. In het zuiden kan het kwik lokaal oplopen naar 20 graden. In de rest van het land wordt het 15-18 graden. Daarbij schijnt de zon geregeld en is het veelal droog, maar vooral in het binnenland kan ook een enkele bui voorkomen.

In de tweede helft van volgende week lijkt het weer een aantal graden koeler te worden, maar de kans op overwegend droog weer met regelmatig zon blijft groot.