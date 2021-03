De eerste geitjes zijn geboren bij Wolfslaar, maar de poort blijft helaas dicht

BREDA - De lente is begonnen, en als je dat ergens in Breda goed kan zien dan is het wel bij Boerderij Wolfslaar. Daar bloeien de hyacinten, zijn de bijen druk in de weer en werden vandaag de eerste geitjes geboren. Maar helaas zijn het alleen de verzorgers en vrijwilligers van Wolfslaar die ervan kunnen genieten. Want ook komende weken moet de kinderboerderij dicht blijven.

Coordinator Erik Franken geniet met volle teugen als hij in het zonnetje door ‘zijn’ kinderboerderij loopt. “Je ziet hier enorm goed dat de lente begonnen is. Bijvoorbeeld aan de bloesem in de perenbomen, en het stuifmeel aan de pootjes van de bijen. En ook gewoon in de wei natuurlijk.” Vanochtend werden namelijk de eerste twee jonge geitjes van dit voorjaar geboren. En dat zijn zeker niet de laatste. In totaal zullen er zes geiten dit voorjaar jongen, waardoor er zo’n twaalf kleine geitjes zullen rond drentelen bij Wolfslaar.

En dat is niet de enige aanwinst bij de kinderboerderij. “In februari werden we ook al een nieuwe kalfje rijker. Die hebben we dan ook heel toepasselijk ‘lente’ genoemd.”

Rust

Normaal is de start van de lente ook de start van de drukke periode op boerderij Wolfslaar. Als de temperatuur wat warmer wordt en de zon wat vaker gaat schijnen, vinden veel Bredanaars weer hun weg naar de kinderboerderij. Maar dit voorjaar blijft het stil. “We hadden afgelopen persconferentie natuurlijk echt gehoopt dat we weer open zouden mogen. Maar dat is helaas niet het geval. Voor ons is dat wel lastig, omdat we voor ons gevoel overal een beetje tussenin vallen. Want eigenlijk lijkt onze kinderboerderij natuurlijk heel erg op een park of een openbare speeltuin. En daar mogen mensen wel heen. Dan is het jammer dat we dicht moeten blijven.”

Toch probeert de kinderboerderij er maar het beste van te maken. Zo wordt deze tijd zonder bezoekers gebruikt om groot onderhoud te plegen en verschillende vernieuwingen door te voeren. Zo komt er een beleefhoek in de stal, en worden de speeltuinen vernieuwd. “Maar we hopen natuurlijk van harte dat Bredanaars jong en oud het snel weer met eigen ogen mogen komen bekijken. Een bezoekje aan de kinderboerderij is namelijk niet alleen leuk, maar ook enorm leerzaam.”