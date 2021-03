Breepark heeft vaccineren weer opgestart: 2000 prikken inhalen

BREDA - GGD West-Brabant heeft vandaag de priklocatie bij Breepark weer geopend. Daar wordt vanaf vandaag het vaccin AstraZeneca weer toegediend. Vorige week moest de GGD nog tijdelijk stoppen met het geven van dat vaccin. Daardoor moesten tweeduizend afspraken worden verzet.

Op 8 maart werd de XL vaccinatielocatie bij Breepark met gepaste trots geopend. Breepark zou de grootste vaccinatielocatie van West-Brabant worden, waar als het nodig was de prikkers zelfs vierentwintig uur per dag zouden kunnen vaccineren. De GGD startte er rustig op, maar hoopte snel verder op te kunnen schalen. Het liep echter anders. In plaats van opschalen, moest Breepark de deuren volledig sluiten toen Nederland stopte met het vaccineren met AstraZeneca.

Door de tijdelijke stop moest de GGD-West-Brabant ongeveer tweeduizend gemaakte afspraken bij Breepark verzetten. Dat waren allemaal afspraken van zorgmedewerkers.

De zorgmedewerkers die hun afspraak verplaatst zagen worden, kunnen nu als eerste weer bij Breepark terecht. De locatie is vandaag weer opgestart met een priklijn met twee prikkers. Zo kunnen er vanaf vandaag weer zo’n 400 prikken per dag worden gezet. De GGD verwacht dat alle afgezegde afspraken binnen twee weken kunnen worden ingehaald.

De priklocatie bij Breepark is momenteel geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur. De openingstijden worden verder uitgebreid wanneer er meer vaccins beschikbaar komen en de GGD dus meer kan gaan vaccineren.