Kinderboerderij ‘De Sik’ stelt de lente uit

BREDA - De lente is op 21 maart officieel van start gegaan, echter nog niet bij Kinderboerderij ‘De Sik’. De coronacrisis zorgt ervoor dat er geen bezoekers langs kunnen komen en hierdoor heeft de boerderij er voor gekozen de lammetjes later geboren te laten worden.

Mede bestuurslid Mireille van Gils legt uit dat de lente bij ‘De Sik’ moeizaam van start gaat. De eerste lammetjes komen pas eind mei en begin juli. “We hebben bewust gekozen om onze schapen pas in een latere periode te laten bevallen van de lammetjes, in de hoop dat bezoekers er van kunnen genieten als de maatregelen wat worden versoepeld en we weer open kunnen.”

Dieren missen bezoekers

Het is erg rustig op de kinderboerderij. Er mogen geen bezoekers komen vanwege het huidige coronabeleid. Van Gils is teleurgesteld. “We zijn inmiddels alweer drie maanden dicht en er is geen vooruitzicht.” Nog vervelender is het volgens haar voor de alle dieren op de kinderboerderij. “De dieren zijn nieuwsgierig en komen nog wel naar je toe, maar hebben ook aandacht nodig. Juist op een kinderboerderij is het belangrijk dat de dieren veel mensen om zich heen hebben. Dat moet een gewenning worden, nu hebben ze al een lange tijd niemand gezien en worden ze schuw en erg schrikachtig.”

Steun en adoptie

Naast de steun die de kinderboerderij van de gemeente Breda krijgt kunnen bezoekers ook steun bieden door een dier te adopteren. Dat kan voor €15,- per jaar. Volgens Mireille van Gils is het een leuke manier om de kinderboerderij te helpen in deze lastige tijd. “Het dier blijft op de kinderboerderij wonen en het het adoptiebaasje helpt onze vereniging bij de verzorging van het dier. Zo draagt het adoptiebaasje bij in de voer- en verzorgingskosten zoals zaagsel, hooi, stro en de kosten van de dierenarts”, legt ze uit.

Vrijwilligers en nieuwbouw

Van Gils spreekt van geluk dat ze kunnen werken met vrijwilligers. “Op woensdagmiddag werken hier bijvoorbeeld vrijwilligers met een verstandelijke beperking. Zij helpen op dit moment mee in het onderhoud van de belevingstuin.” Verder worden vrijwilligers verdeeld in een dierenteam, bouwteam, klusteam en activiteitenteam. “De tijd die we nu over hebben steken we in het renoveren van de dierenverblijven, we zijn nu bezig met het vernieuwen van het konijnenverblijf.”?