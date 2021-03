Forse toename van inkomsten uit parkeerboetes in Breda: Ruim 4,5 miljoen euro in 2020

BREDA - Het geïnde bedrag aan parkeerboetes is de afgelopen jaren fors gestegen. Daar lijkt de invoering van de scanauto een grote rol in te spelen. In 2020 werd bijna het dubbele bedrag geïnd aan parkeerboetes vergeleken met 2019. Namelijk ruim 4,5 miljoen euro.

Vijf jaar geleden waren de inkomsten uit parkeerboetes niet bijzonder hoog in Breda. In een jaar tijd werd er toen een bedrag van zo’n 700.000 euro aan boetes uitgeschreven. Maar dat bedrag is in de afgelopen jaren flink gestegen, blijkt uit cijfers die het college heeft gedeeld met de gemeenteraad.

In 2017 ging het om een bedrag van 850.000 euro. In 2018 is de eerste grote stijging te zien. Toen werd er voor 1,7 miljoen euro aan boetes uitgeschreven, wat bijna het dubbele is van het jaar daarvoor. In 2019 ging het om ruim 2,4 miljoen euro. Maar 2020 spant de kroon. In dat jaar inde de gemeente Breda voor ruim 4,5 miljoen euro aan parkeerboetes. Daar speelt de invoering van de scanauto een belangrijke rol in, geeft het college toe. “De scanauto handhaaft sneller en een groter gebied; daarmee is dat risico op een boete fors groter geworden. Dat zien we terug in de cijfers.”

Handhaving

Het college geeft aan dat het gereguleerd parkeren geen doel is op zich, maar een middel om de binnenstad en wijken bereikbaar, veilig en toegankelijk te houden. “Dat is de reden waarom we eerlijke regels met elkaar hebben vormgegeven die we tegenwoordig handhaven met de scanauto. De handhaving van het parkeerbeleid is eigentijds gemaakt. Op die manier brengen we de eerlijkheid terug in het systeem. En adequatere handhaving leidt tot meer leefbaarheid omdat meer mensen zich eraan houden. Alleen mensen die hun parkeerbelasting dus niet betalen, kiezen ervoor om het risico te lopen een naheffing te ontvangen.”