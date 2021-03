Stichting Petje Af West-Brabant ontvangt schenking van 200.000 euro

BREDA - Stichting Petje Af heeft een flinke donatie ontvangen van de Vriendenloterij. De loterij steunt de stichting en schenkt 200.000 euro. “Alle kinderen verdienen gelijke kansen, en juist daarom vindt de VriendenLoterij het werk van Stichting Petje af zo belangrijk.”

De VriendenLoterij wil zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om via Stichting Petje af hun talenten te ontdekken en een duwtje in de rug te krijgen. Daarom steunt de loterij de stichting met een schenking van 200.000 euro. Dorine Manson, Managing Director van de VriendenLoterij: “Alle kinderen verdienen gelijke kansen, en juist daarom vindt de VriendenLoterij het werk van Stichting Petje af zo belangrijk. Dankzij het unieke, aanvullende onderwijsprogramma dat de stichting heeft ontwikkeld, krijgen kwetsbare kinderen de kans om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en zo hun toekomstperspectief weer terug te krijgen. Wij hopen dat zo veel mogelijk kinderen de kans krijgen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Daarom steunt de VriendenLoterij, dankzij haar deelnemers, Stichting Petje af met een schenking van 200.000 euro om haar landelijke dekking uit te breiden.”



Petje af West-Brabant is onderdeel van de landelijke koepelorganisatie. Sinds 2016 organiseert zij haar programma voor kinderen in Breda en Etten-Leur. De schenking van de VriendenLoterij draagt bij aan het uitbreiden van het aantal Petje af-groepen in Nederland en de doorontwikkeling van de Petje af-formule. Zo krijgen ook de kinderen in de regio West-Brabant steeds meer kansen.