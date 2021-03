Horeca komt zondag opnieuw in actie met ‘Nationaal Picknickmoment’

BREDA - De Bredase horeca komt zondag opnieuw in actie. De Koninklijke Horeca Nederland roept burgers op om deel te nemen aan het Nationaal Picknickmoment. Met de actie wil KHN extra aandacht vragen voor de schrijnende situatie waarin zij zich bevinden. “Help de horeca!”

De horeca kreeg afgelopen dinsdag weer een flinke domper te verwerken. Tijdens de persconferentie liet Mark Rutte namelijk weten dat de terrassen voorlopig nog niet open kunnen. De deuren van horecazaken zijn inmiddels al maanden gesloten. En er is dus nog steeds geen perspectief.

Om extra aandacht voor deze schrijnende situatie te krijgen roept de KHN nu op tot een Nationaal Picknickmoment. Dit idee komt na de eerdere picknickactie in Breda. Een aantal Bredase horecazaken sluit zich aan bij deze actie van Koninklijke Horeca Nederland. Welke zaken er allemaal precies mee doen met de picknick, is nog niet duidelijk.

‘Project Picknick’ start zondag om 12.00 uur. Lokale horeca bieden dan picknick-pakketten aan die kunnen worden genuttigd op één van de grasmatjes in de stad. “Hiermee steun je de horeca.”





Politiek

Meerdere Bredase partijen steunen de actie. De Bredase fracties van D66, VVD en PvdA pleiten voor het openen van de terrassen als oplossing en niet als een probleem. Zij stelden onlangs dan ook vragen aan het college. “Eén terras is het probleem niet, maar alle terrassen samen wel, zo wordt gezegd”, schrijven de partijen in een brief. “Tegelijkertijd hebben we allemaal nog vers in het geheugen hoe recentelijk de parken overvol zaten bij mooi weer. En nu komt er niet alleen weer mooi weer aan, ook de zomertijd gaat in én Pasen komt eraan. Waren de volle parken afgelopen keer nog maar een voorproefje van wat ons nu te wachten staat? Inmiddels zijn we een maand verder en hebben mensen het nog moeilijker zich aan alle maatregelen te houden.”

Met het oog op de feestdagen, het mooie weer en de ervaringen uit het verleden, kunnen D66 Breda, VVD Breda en PvdA Breda zich daar wel wat bij voorstellen. “Spreiden lijkt een grote uitdaging, maar wel heel belangrijk te worden. Want hoe ga je immers ook handhaven als er geen alternatieven zijn en mensen het zo beu zijn? We kijken graag naar wat er wel kan, horen we steeds. De praktijk blijkt echter toch steeds weerbarstiger. Wat ons betreft moeten we nu echt vooruitkijken en alternatieven bieden; kijken naar wat er wel kan om zo problemen te voorkomen. En met problemen bedoelen we dan niet alleen de handhaving, maar zeker ook de enorme druktes die juist tot meer besmettingen gaan leiden.”