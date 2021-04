In Breda-Noord wandelen de ezels van kinderboerderij Parkhoeve op straat

?BREDA - Kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord staat volop in bloei; de eerste lentebloemen in de 4-seizoenen-tuin komen tot leven en binnenkort worden de lammetjes geboren. Helaas kunnen bezoekers er door de coronamaatregelen nog niet van genieten. Daar heeft de Kinderboerderij iets op verzonnen: ze lopen namelijk door de wijk rondjes met de dieren.

Kinderboerderij Parkhoeve is sinds december gesloten voor bezoekers. Vrijwilligers werken zeven dagen in de week om de dieren te verzorgen en om de nodige klusjes uit te voeren om de boerderij te onderhouden. Op de boerderij zijn verschillende dieren, zoals ezels, minivarkens, geiten, kippen, konijnen, schapen en cavia’s. Vrijwilligster Stephanie Raming is sinds 2001 werkzaam bij Kinderboerderij Parkhoeve. “Ik heb de opleiding dierverzorging gedaan, omdat ik al van jongs af aan een passie heb voor dieren. Alle dieren hier op de boerderij zijn even leuk en ook weer bijzonder op hun eigen manier. Dat maakt het werk ook divers.” Ze verzorgt de dieren, onderhoudt de stallen en begeleidt stagiaires en vrijwilligers.

Start van de lente

In de 4-seizoenen-tuin van de Parkhoeve groeien verschillende planten en bloemen per seizoen. De lentetuin begint nu in bloei te komen. Ook is er een geitje zwanger en worden er dus binnenkort lammetjes geboren. “De geboorte van lammetjes is natuurlijk erg populair onder bezoekers en dat missen we wel”, vertelt Raming. Het contact met bezoekers is sowieso een gemis op de boerderij. “We ontvangen jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers. Om het contact met onze bezoekers toch nog aan te houden bedenken we leuke toegankelijke acties en lopen we elke dag een rondje met onze twee ezels, Kelly en Yamas, door de wijk. Zo komen we ook weer een beetje in contact met buurtbewoners.”

Weinig inkomsten

Nu de boerderij voor bezoekers is gesloten loopt de Kinderboerderij veel inkomsten mis. “Onze inkomsten kwamen vooral uit de horecagelegenheid die we aanbieden. Die is nu ook helaas gesloten. Gelukkig worden we financieel gesteund door de gemeente én we verzinnen leuke acties, zoals een dier sponsoren.” Door een dier te sponsoren steun je de kinderboerderij in de kosten voor het voer, hooi en de stro. Maar ook het onderhoud van de ruimtes en stallen en de kosten van de dierenarts. Dat de huidige maatregelen nog even stand houden is voor de vrijwilligers wel even zuur. “Op de boerderij ben je veel buiten dus het is dan helemaal zonde om te horen dat we ook op die manier geen bezoekers mogen ontvangen.”

Recyclen

Kinderboerderij Parkhoeve zet grote stappen op het gebied van milieu, duurzaamheid en klimaatverandering. Zo kun je bijvoorbeeld je oude bloembollen inleveren die de boerderij opnieuw in de tuin plant. De uitgebloeide bollen kunnen overdag in een speciale bak of mand bij het toegangshek gelegd worden. Deze worden binnenkort herplant met kinderen en zorg cliënten.

Jubileum

Dit jaar viert Kinderboerderij Parkhoeve haar twintig jarig bestaan. “Op 6 oktober 2001 opende wij onze deuren. Het zou bijzonder zijn als we dat dit jaar groots kunnen vieren met onze bezoekers”, aldus Raming.