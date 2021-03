Provincie koopt grond bij station Breda voor realisatie West-Brabantse busstalling

BREDA- De provincie Noord-Brabant heeft een stuk grond in de buurt van station Breda gekocht voor de ontwikkeling van een nieuwe busstalling. Het is de bedoeling dat de nieuwe remise er in 2023 staat.

Het grondgebied aan de Druivenstraat is 3,8 hectare groot en ligt aan de huidige snelle busbaan langs het spoor. Het terrein biedt ruimte om een toekomstbestendige stalling te bouwen waar straks elektrische bussen kunnen worden opgeladen. Het ov-vervoer uitstootvrij maken is een belangrijke ambitie van de provincie.

“Dit konden we niet laten lopen. Een geschikt stuk grond voor een stalling voor bussen op zo’n locatie komt zelden voorbij. De toegevoegde maatschappelijke waarde staat buiten kijf”, zegt gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat. “Deze plek wordt het fundament om onze zero-emissiedoelstellingen in West-Brabant te realiseren.”

Het gebied aan de Druivenstraat was eigendom van RBV en onderdeel van een grotere grondaankoop door de gemeente Breda. De grond waar de stalling West-Brabant moet verrijzen, wordt doorverkocht aan de provincie. De provincie betaalt 6,5 miljoen euro voor het grondgebied. Het vervoersbedrijf dat de nieuwe vergunning van de overheid krijgt, en dus het openbaar vervoer in West-Brabant verzorgt, kan straks van de nieuwe stalling als huurder gebruikmaken.

‘Goed voor klimaat en verkeersveiligheid’

De huidige stalling voor bussen aan de Slingerweg in Breda verdwijnt dus op termijn. “Het provinciale plan draagt bij aan schoner (openbaar) vervoer én efficiënt ruimtegebruik. En dan blijkt de Druivenstraat een hele logische plek”, aldus wethouder Daan Quaars. “Dichtbij het station, aan de busbaan. Bussen rijden zo veel kortere ritjes heen en weer tussen het station en de remise. Bovendien hebben we geen last meer van lege bussen die kris kras door de stad moeten rijden naar de huidige locatie. Dat draagt bij aan een beter klimaat en meer verkeersveiligheid.”



Beeld: Provincie Noord-Brabant