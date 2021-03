Kogel door de kerk: Bij drukte gaat doordeweeks voortaan een tweede milieustraat open

BREDA - Vanaf 6 april stelt de gemeente bij drukte een tweede milieustation open. Zo wil de gemeente pieken in het aantal bezoekers opvangen. De gemeente komt hiermee tegemoet aan de vraag van veel Bredanaars om de dienstverlening bij het Milieustation uit te breiden. De opening van de tweede milieustraat bij drukte geldt alleen doordeweeks. In het weekend is er altijd maar één milieustraat geopend. De extra openstelling kost Breda 200.000 euro.

Het is op momenten extreem druk bij het Spinveld. Vanwege coronamaatregelen kan Afvalservice slechts zeven bezoekers op het terrein toelaten, in plaats van twaalf. Bezoekers brengen ook meer afval per bezoek, waardoor het langer duurt voordat auto’s of aanhangers leeg zijn. Daardoor stonden Bredanaars afgelopen tijd soms wel twee uur in de rij.

“Ik heb de vraag uit de stad om extra dienstverlening goed gehoord. Niemand wil lang wachten”, legt wethouder Daan Quaars uit. “Ik heb zelf in de rij gestaan, ter plekke mensen gesproken en met de mensen van Afvalservice naar mogelijkheden gekeken. De extra openstelling kan bij drukte op doordeweekse dagen. Dit jaar gaan we ervaren hoe dat gaat. Met grote dank aan de loyale inzet en flexibiliteit van de mannen en vrouwen van Afvalservice.” De medewerkers bekijken continu hoe de wachtrij zich ontwikkeld. De openstelling van een tweede milieustation wordt ter plekke gecommuniceerd.

Afname

De verwachting is dat de wachttijden bij de milieustations afnemen wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden. Dan kunnen er weer meer mensen tegelijkertijd bij de milieustraat terecht.

De gemeente laat weten dat de medewerkers van Afvalservice er alles aan doen om zo klantvriendelijk mogelijk te werk te gaan. “Als het tegen sluitingstijd loopt, dan worden alle wachtenden nog geholpen en werkt Afvalservice ver na sluitingstijd door tot iedereen in de rij zijn spullen kwijt is.” Ook kijken de medewerkers kijken naar het materiaal dat mensen brengen. Als het gaat om groen, puin, zand of chemisch afval dan is het mogelijk iets meer voertuigen op het station zelf toe te laten, aangezien de bezoeker hiervoor niet op het middenterrein hoeft te zijn. Bij topdrukte worden verkeersregelaars ingezet. Met een betere bewegwijzering is de doorstroming op het station zelf al verbeterd. Ook is op de laatste tien meter voor de intake aangepast, waardoor aanhangwagens met zand, puin en snoeihout apart staan.

Het Milieustation aan het Spinveld is open van maandag t/m zaterdag. Het Milieustation aan de Slingerweg is op zondag geopend en op drukke momenten (in 2021) ook op doordeweekse dagen.