Arriva schroeft het aantal bussenritten verder op

BREDA - Arriva gaat vanaf zondag 28 maart weer met meer bussen rijden. Zo speelt het vervoersbedrijf in op de aantrekkende reizigersaantallen. Ook rijden sinds 1 maart de buurtbussen van Arriva in Brabant weer.

Arriva monitort de reizigersaantallen nauwgezet. Op basis van die kennis voert het bedrijf aanpassingen door in de dienstregeling. Per zondag 28 maart gaat Arriva op een flink aantal lijnen de inzet van bussen verruimen. Alle buurtbussen van Arriva in Brabant rijden ook weer sinds 1 maart. Daarvoor zijn de buurtbussen van een aantal maatregelen voorzien.



Eerder dit jaar paste Arriva de dienstregeling al aan. Arriva adviseert reizigers om voorafgaand aan een reis de reisplanner te raadplegen. Alle wijzigingen staan vanaf 26 maart verwerkt in de reisplanners en zijn online zichtbaar op de website van Arriva.