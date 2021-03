Stichting Matthäus Passion maakt documentaire als alternatief voor geannuleerde live-uitvoering

BREDA - De live-uitvoering van de Matthäus Passion in de Grote Kerk gaat dit jaar door corona niet door. Als alternatief is er een mini-documentaire gemaakt over deze jaarlijkse traditie. Vanaf vandaag is de video te bekijken op YouTube.

Sinds 1946 wordt het meesterwerk van Bach jaarlijks uitgevoerd in de Grote Kerk in Breda. Ieder jaar komen in de week voor Pasen zo’n 1000 mensen naar de Grote Kerk om dit muzikale passieverhaal mee te maken. Nu moet de uitvoering, net als vorig jaar, geannuleerd worden door de coronamaatregelen.

Als alternatief is er dit jaar een documentaire, die opgenomen is in de Grote Kerk van Breda. In deze documentaire zit veel muziek en achtergrondinformatie over de Matthäus Passion. De vaste organist van de Grote Kerk, Aart Bergwerff, speelt op het eeuwenoude Bredase kerkorgel en geeft uitleg bij de stukken die hij speelt. Beiaardier Paul Maassen geeft hoog in de kerktoren een kijkje achter de schermen. Maassen speelt op het carillon en laat vanuit de kerktoren op de Grote Markt het uitzicht over de stad zien. Verder zit er in de documentaire ook een interview met dirigent-musicoloog Geert van den Dungen die al jaren Matthäus Passion-uitvoeringen verzorgt.

De video, die ongeveer een uur duurt, is vanaf vandaag te bekijken op YouTube. De organisatie hoopt volgend jaar weer een live-uitvoering te kunnen verzorgen in de Grote Kerk van Breda. “Samen een Matthäus Passion beleven is een traditie in Breda, een traditie die de stichting graag in ere houdt.”