Unieke NAC-shirts vanuit Bside Rats

BREDA - Bij B-Side Rats vinden ze dat NAC- en Breda-merchandise vaak wat standaard en inspiratieloos is. Daarom hebben zij het afgelopen jaar gewerkt aan een idee om shirts te ontwerpen met als projectnaam B-Side Arts. Vanaf nu vragen zij twee keer per jaar aan twee ontwerpers om ieder één herkenbaar NAC- of Breda-shirt te ontwerpen. De actie is donderdag gestart

Bij B-Side Rats vinden ze dat NAC- en Breda-merchandise wel wat creatiever kan. Meestal staat er op de shirts de naam van de club of een clublogo, maar dat is het dan ook wel. Daarom komen zij met het project B-Side Arts. ‘’Zeker met de designscene die wij in Breda hebben moet dat beter kunnen’’, zegt Ivo van B-Side Rats.

‘’Twee keer per jaar vragen we twee ontwerpers om ieder één herkenbaar NAC- of Breda-shirt te ontwerpen’’, legt Ivo uit. ‘’ Zij krijgen van ons volledige creatieve vrijheid op één belangrijke voorwaarde na: de woorden ‘NAC’ en ‘Breda’ zijn, net als het NAC-logo, verboden terrein. Verder is het volledig aan hen wat ze bedenken.’’ Deze ontworpen shirts zijn vervolgens één week lang te bestellen. De actie startte donderdag.

Ontwerpers

Het eerste ontwerp komt vanuit Pogo. Dit is een Bredaas ontwerpbureau voor branding en design. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van identiteiten voor merken en evenementen. Pogo wordt gerund door de broers Rob en Barry van Dijck. ‘’Ze zijn opgegroeid in de graffiti scene’’, zegt Ivo over het duo.

Het shirt van Pogo is een ode aan de laatste promotie van NAC op 28 mei 2017. Nac won destijds met 1-4 in Nijmengen van NEC en promoveerde naar de Eredivisie

Het tweede ontwerp komt van Da Huge. Hij is onder meer grafisch ontwerper, DJ en bekend NAC-supporter. De geboren Bredanaar is met zijn bedrijf De Graaf Creativity als sponsor aan de website van B-Side Rats verbonden en ontwierp onder meer de logo’s voor Een Tikkie naar het Zuiden en de Matchcast. Ook in het stadion kom je zijn werk tegen. Zo was hij verantwoordelijk voor het grote Yellow Army-doek met de tanks en vliegtuigen en werkte hij mee aan de graffiti onder Vak G.

Het shirt van Da Huge heeft als tekst ‘Te Midden van de Paarse Heide’ ofwel het volkslied van Breda natuurlijk.

Geïnteresseerd om de ontwerpen te bekijken en/of te bestellen? Dat kan via bsiderats.nl/shirts. In augustus zal de tweede actie van dit jaar zijn.