Vrienden van BredaVandaag verrast met wéér een cadeau

BREDA - Vrienden van BredaVandaag zijn afgelopen week verrast met een cadeautje. Iedere vriend werd thuis persoonlijk bezocht, zodat we hen konden verrassen met een theepakket van Localtea, één van de vele lokale ondernemers uit West-Brabant.

BredaVandaag is eind 2020 gestart met het nieuwe concept van ‘Vriend van BredaVandaag’. Voor een klein bedrag steunen deze vrienden de lokale nieuwssite en de huis-aan-huiskrant. En daarmee steunen ze ook meteen de lokale omgeving! BredaVandaag staat namelijk voor lokale verbindingen. Tussen lezers, ondernemers, verenigingen, stichtingen, de politiek en ga zo maar door. Als Vriend van BredaVandaag ben je dan ook goed bezig voor jezelf, maar ook voor je omgeving. “We zijn blij met onze vrienden, en omdat vriendschap natuurlijk altijd van twee kanten komt, doen we er ook graag iets voor terug”, vertellen directieleden Luuk Roozeboom en Monique Elst van Uitgeverij de Bode. Zij kozen bewust voor een mooi pakket van een lokale ondernemer. “Zo steunen we elkaar.”

Jaarboek

Eerder dit jaar werden Vrienden van BredaVandaag al verrast met de eerste editie van het Jaarboek 2020. In dit boek vind je een helder overzicht van de belangrijkste lokale gebeurtenissen per maand, en blikken onze journalisten in uitgelichte verhalen en met de mooiste foto’s terug op de meest bijzondere momenten en verhalen uit de stad en dorpen. Een must-have voor iedere Bredanaar!

Met dit vers in het geheugen, kwam het theepakket als een grote verrassing. “Wat ontzettend leuk”, reageert Jennifer terwijl zij het theepakket in ontvangst neemt. Natuurlijk blijft het daar niet bij, want ook in de rest van het jaar worden Vrienden verrast.

