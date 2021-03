Stad stroomt vol met picknickende Bredanaars: tweede actie van horeca van start

BREDA - Ondanks de harde wind vult de Grote Markt zich langzaam aan weer met stukken kunstgras. De matten worden klaargelegd zodat Bredanaars kunnen ‘picknicken’ om zo de horeca te steunen tijdens het Nationaal Picknickmoment. Met de actie vraagt de horeca extra aandacht voor de schrijnende situatie waarin zij zich bevinden. “Help de horeca!”

Een maand na de eerste picknickactie wordt het centrum van Breda vandaag opnieuw vol gelegd met grasmatten van twee bij twee meter. Pure noodzaak, vindt de Bredase horeca. Eerder deze week kregen zij namelijk weer een flinke domper te verwerken. Tijdens de persconferentie liet Mark Rutte namelijk weten dat de terrassen voorlopig nog niet open kunnen. Om extra aandacht voor de schrijnende situatie te krijgen heeft de horeca vandaag omgedoopt tot Nationaal Picknickmoment.

Even voor 12.00 uur werden de grasmatten dan ook klaargelegd. Dat Breda begaan is met de horeca, dat blijkt maar weer. De flinke wind weerhoudt Bredanaars er niet van om de horeca een hart onder de riem te steken tijdens ‘Project Picknick’. Steeds meer mensen nemen een stukje kunstgras in beslag om van een hapje en een drankje uit de picknick-pakketen van lokale horeca te genieten.

‘Project Picknick’ is ontstaan na de eerdere picknickactie in Breda. Op 27 februari vulde de Grote Markt zich toen met stukken kunstgras waarop Bredanaars neerstreken om te picknicken. De Koninklijke Horeca Nederland staat achter de acties. “Het is niet voor niets dat ondernemers zich tot een dergelijke actie genoodzaakt zien – het water staat hen immers aan de lippen - het is een duidelijk signaal naar Den Haag en dat ondersteunen we volop.” Ook meerdere Bredase politieke partijen steunen de actie. De Bredase fracties van D66, VVD en PvdA pleiten voor het openen van de terrassen als oplossing en niet als een probleem. Zij stelden onlangs dan ook vragen aan het college.



De groene grasmatten worden weer klaargelegd. - Foto: Tom van der Put