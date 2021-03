Thijs tijdens zijn Road to Surgery in 2015

Bredase Thijs heeft voor 8e keer kanker: ‘Het leven is te mooi om te gaan zitten sippen’

BREDA - Er is voor de achtste keer kanker geconstateerd bij Bredanaar Thijs Kroezen. Maar op negativiteit is de Bredanaar niet te betrappen. Hij gaat de behandeling met vertrouwen tegemoet en stimuleert in het bericht dat hij op zijn social media plaatsen zijn volgers om niet te gaan zitten ‘sippen.’ “Vandaag schijnt de zon. Geniet ervan mensen.”

Het is een ‘dikke dreun’, zoals hij het zelf noemt, voor Thijs Kroezen. Deze week heeft hij te horen gekregen dat hij voor de 8e keer kanker heeft. Hij heeft twee uitzaaiingen in zijn longen. “Eentje rechts en eentje links. Beide ongeveer 5mm, dus erg vroeg bij en goed te behandelen”, laat hij weten. Dit keer is er gekozen voor bestraling als behandeling. “Binnenkort naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam om een plan te maken. Al kort kennisgemaakt met de arts en veel vertrouwen in.”

Ondanks de forse tegenslag, blijft Thijs Kroezen positief. Hij heeft vertrouwen in de behandeling, en motiveert zijn vrienden en volgers om juist niet bij de pakken neer te gaan zitten. “Vandaag schijnt de zon. Geniet ervan mensen. Het leven is te mooi om te gaan zitten sippen. Proost!”

Road to surgery en Alpe d’Huzes

Thijs Kroezen was 14 jaar oud toen hij voor de eerste keer de diagnose botkanker kreeg. Thijs deed al meerdere keren mee aan de Alpe d’Huzes en haalde op die manier grote bedragen binnen voor KWF. De Bredanaar haalde afgelopen jaren ook meerdere keren het nieuws met het laatste rondje van zijn ‘Road to surgery’. Die road to surgery was een manier voor Thijs om zo fit mogelijk aan behandelingen te starten. Tijdens zijn laatste rondje voor de operatie, gaan veel vrienden, familie, kennissen en andere mensen die hem willen steunen met hem mee. Zo rende in 2019 nog een enorm grote groep Bredanaars samen het laatste rondje.