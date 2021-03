Vernieuwd Skatepark Haagse Beemden is geopend en kan rekenen op veel enthousiasme

BREDA - Eindelijk is het zo ver: Het gloednieuwe skatepark in de Haagse Beemden is toegankelijk voor bezoekers. En daar werd vandaag meteen gebruik van gemaakt door enthousiaste jongeren. Zij zijn blij met de ‘supermooie’ baan.

Op vrijdagmiddag rond het middaguur is het nog niet super druk op de baan. Dat is niet heel verwonderlijk, omdat veel jonge enthousiastelingen nog op school zitten of aan het studeren zijn. Toch hebben een aantal jongeren hun weg naar het skatepark al gevonden. Het zonnetje komt af en toe door en het is dus heerlijk weer om te skaten.

Volgens de enthousiaste bezoekers is het skatepark het een goede aanvulling voor de wijk én voor Breda. “Het heeft even geduurd, maar geduld wordt beloond. Het is een supermooie baan en er is veel ruimte voor iedereen om te skaten en te fietsen”, vertelt één van de aanwezige skaters. Naast Bredanaars op skateboards en skates leven ook jongeren op stepjes en BMX-fietsen zich uit op de baan.

Vernieuwing

Het skatepark ligt aan de Bergdreef vlakbij landgoed de Burgst in de Haagse Beemden en heeft door de groenvoorzieningen een parkachtige uitstraling. Op dezelfde locatie lag eerder ook al een skatebaan. Deze was echter sterk verouderd, waardoor de vernieuwing hard nodig was. Skateparkbouwer Nine Yards heeft het park ontwikkeld en gerealiseerd. Het Bredase bedrijf is onder andere ook verantwoordelijk voor Pier15 en de skatebaan in Etten-Leur.

De aanleg van het nieuwe skatepark startte in november 2020. Er staat een officiële opening gepland op 16 april. Of die door kan gaan met de huidige maatregelen is niet bekend.