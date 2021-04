Rollatorloop zoekt vrijwilligers voor wandelgroepjes

BREDA - Zo’n 30 organisaties en bedrijven uit Breda ondertekenden onlangs het Lokaal Preventieakkoord. Zij gaan zich samen met de Gemeente en de GGD inzetten voor een goede gezondheid van de Bredase bevolking. De Rollatorloop is een van de actiepunten in dit akkoord.

Rollatorloop



De Rollatorloop is een van de actiepunten in dit akkoord. Deze vindt plaats op 10 september 2021 bij AV Sprint. Dit is de atletiekvereniging aan de Doctor Schaepmanlaan 4 in Breda.



Ter voorbereiding op dit evenement worden er trainingsgroepjes opgericht voor iedereen in de doelgroep. Hiertoe behoren mensen die minder mobiel zijn. En mensen voor wie het lichamelijk of geestelijk niet zo makkelijk is om eropuit te gaan. Hun wereld is vaak klein en daardoor ligt sociaal isolement op de loer.

Vrijwilligers gezocht



De rollatorloop kan niet doorgaan zonder vrijwilligers. Daarom wordt er gezocht naar mensen die wekelijks een groepje willen begeleiden. De deelnemers gaan hierbij in de eigen wijk een eindje wandelen. Het gaat niet alleen om trainen. Voor de deelnemers betekent het vooral een gezellige activiteit. Eén waarbij je sociale contacten kunt opdoen én je conditie kunt verbeteren.



Wil je je hiervoor opgeven? Bel dan met Zorg voor elkaar Breda. Het telefoonnummer is: 076 - 525 15 80 of mail naar rollatorloop@zorgvoorelkaarbreda.nl