Witte cirkels moeten drukte in het Valkenberg tegengaan

BREDA - Het is een bijzonder gezicht: Een groot deel van Park Valkenberg is sinds vanochtend gevuld met grote, witte cirkels. Het zijn er in totaal zo’n 150. Het is de bedoeling dat bezoekers die graag willen neerstrijken in het park, dat in één van die cirkels doen. Op die manier wil Breda bewoners stimuleren om ook in het park de coronaregels na te leven.

De witte cirkels zijn een bijzonder gezicht, maar helemaal uniek zijn ze zeker niet, geeft burgemeester Paul Depla toe. Het systeem werd namelijk al eerder succesvol ingezet in onder andere New York en Rotterdam. En ook in het Valkenberg valt vanmiddag op dat het systeem weinig uitleg nodig heeft: Bezoekers zijn allemaal netjes in een eigen cirkel gaan zitten. Dat ziet ook T-huis uitbater Joris Zomerdijk. “Ik vind dit idee briljant. De spreiding van de drukte is echt heel belangrijk. Ik vind het heel goed dat Breda op deze manier naar oplossingen zoekt.”

Drukte

Met zonnige dagen in het vooruitzicht is één ding zeker voor burgemeester Depla: Bredanaars willen weer massaal naar buiten. “Dat zagen we natuurlijk in februari ook al gebeuren. Toen was het echt te druk in het Valkenberg”, legt hij uit. “Dat willen we nu voor zijn. Dit weekend en volgende week is er prachtig weer voorspeld. Met deze cirkels wijzen we mensen op de manier om afstand te houden, en proberen we de drukte beheersbaar te maken.” Bovendien zullen er gastheren en gastvrouwen rond gaan lopen door het park om met mensen het gesprek aan te gaan, en hen te wijzen op het naleven de coronaregels. Hoeveel mensen er precies in één cirkel morgen, is niet te zeggen. “Dat hangt natuurlijk af van de samenstelling. Een studentenhuis is een bubbel, dus in zo’n situatie zouden acht mensen in een cirkel mogen zitten zonder de regels te overtreden. Terwijl een groepje van vier mensen wel al te veel kan zijn, als ze uit andere huishoudens komen en geen afstand houden. Over dat soort dingen gaan onze gastheren en gastvrouwen het gesprek aan.”

Haven

De cirkels in het Valkenberg zijn pas het begin van de aanpak om drukte beter te verspreiden in de stad, stelt wethouder Adank. “Ook bij de Haven wordt het regelmatig te druk. We zijn dan ook hard bezig om samen met de ondernemers die daar zitten ook voor die plek naar oplossingen te zoeken om de drukte beheersbaar te maken.” Tegelijkertijd is het ook belangrijk om andere plekken in Breda waar ruimte is om de zon op te zoeken juist promoten, aldus de burgemeester. Denk bijvoorbeeld aan het Wilhelminapark, het van Sonsbeeck en bijvoorbeeld de groene kades in Boeimeer of de Waterdonken. “Er is meer in Breda dan alleen het Valkenberg. We gaan komende tijd echt investeren in het aantrekkelijker maken van andere plekken. Dat kan onder andere door voorzieningen toe te voegen. We willen dat Bredanaars alle plekken in de stad gaan gebruiken, zodat we drukte op de meest populaire plekken kunnen tegengaan.”

Het openen van de terrassen zou de drukte waarschijnlijk ook beter over de stad verspreid hebben, geeft Depla eerlijk toe. “We hadden echt gehoopt dat de terrassen zouden kunnen openen. Maar dat is helaas niet het geval. Daarom zijn dit soort oplossingen nu echt nodig.”



Bijschrift - Hanneke Marcelis