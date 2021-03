Breda doet mee aan Earth Hour: Licht van de Grote Kerk gaat uit

BREDA - In het kader van Earth Hour zullen vanavond tussen 20:30 uur en 21:30 uur de lichten van de Grote Kerk in Breda uitgaan. Wereldwijd zullen miljoenen mensen meedoen aan deze actie. Dit om aandacht te vragen voor de kwetsbare natuur op aarde.

Earth Tour LIVE

Op de website van WWF zal vanavond een livestream te bekijken zijn in het kader van Earth Hour. De stream genaamd Earth Tour LIVE is vanaf 20:15 te bekijken. Op de website valt te lezen dat WWF ambassadeurs Humberto Tan, André Kuipers en Armin van Buuren de natuur een stem geven. Verder zijn er verschillende optredens te bekijken, onder andere van Danny Vera. Ook de Bredase cabaretier Guido Weijers geeft een mini-show tijdens de stream.

Tijdens Earth Hour wanneer over de hele wereld één uur het licht uitgaat, gaat ook deze livestream van 20:30 tot en met 21:30 uur op zwart en kun je ’t als audiostream verder beluisteren. Om 21:30 uur zijn ze weer met beeld terug.