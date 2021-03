Jonge Bredase ondernemers verhuren old timers

BREDA - Voor stelletjes die binnenkort gaan trouwen in de regio Breda en voor mensen die om een andere reden een klassieke auto willen gebruiken is er goed nieuws. Oldtimer Breda biedt vanaf nu prachtige oldtimers te huur aan voor het vervoer tijdens bruiloften en evenementen. Of om te gebruiken bij foto- of filmopnames. Dit jonge Bredase bedrijf levert altijd een eigen chauffeur.

Vanuit een grote liefde voor oldtimers zijn de jonge Bredanaars Robert Dalderup en Koen Goos samen met Moniek Roovers Oldtimer Breda begonnen. Gezamenlijk is het drietal in het bezit van twee oldtimers. Vanaf nu verhuren ze deze aan bruidsparen, jubilarissen en mensen die zo’n klassieke auto op een andere manier voor een dagje willen huren.



‘’Kijk, een bijzondere trouwauto is natuurlijk al jaren heel populair, die mag eigenlijk niet ontbreken op zo’n speciale dag’’, aldus Dalderup. ‘’Maar ook bij een afstudeergala, een jubileum of een romantisch uitje is zo’n auto een geweldige toevoeging.” Maar daar blijft het niet bij. “Wat we nu ook al zien, is dat onze auto’s erg gewild zijn om te gebruiken bij fotoshoots en filmopnames’’, vertelt Goos. ‘’En dat is ook wel echt een kick, als je je eigen auto in een videoclip voorbij ziet komen.’’



Klassieke Mercedes en Volvo

Het drietal begint Oldtimer Breda met twee voertuigen. Een beige-gouden Mercedes W115 uit 1973 en een hagelwitte Volvo Amazon Combi uit 1969. Beide zo goed als helemaal origineel en in goede staat verzekeren zij. Wanneer de markt weer aantrekt wil Oldtimer Breda opschalen en uitbreiden “we zitten nog boordevol ideeën,” zegt Dalderup enthousiast.

Het bedrijf is ook nog op zoek naar chauffeurs die in de gewenste kleding achter het stuur willen kruipen. Geïnteresseerden in zo’n chauffeursbaantje kunnen contact opnemen via info@oldtimerbreda.nl.