Automobiliste (25) aangehouden na eenzijdig ongeval op Doctor Batenburglaan

BREDA - De politie heeft zondagochtend een 25-jarige automobiliste uit Sprundel aangehouden, die vermoedelijk onder invloed van drugs of alcohol was. Zij was met haar auto in een heg bij een droge sloot aan de Doctor Batenburglaan in Breda beland.

Rond 07.00 uur raakte een 25-jarige vrouw van de weg aan de Doctor Batenburglaan, waarna zij in een heg bij een droge sloot belandde. De vrouw raakte niet gewond bij het ongeval. Er was alleen sprake van materiële schade.

De politie besloot om een speekseltest af te nemen. Naar aanleiding van deze test werd de automobiliste uit Sprundel aangehouden. Op het politiebureau is er bloed afgenomen voor vaststelling van drugsgebruik en onderzoek naar alcoholgebruik.