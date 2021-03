NAC wint in eigen huis van directe concurrent De Graafschap

BREDA - In een zenuwslopend duel tegen de Graafschap trok NAC zondagavond uiteindelijk aan het langste eind. Al in de eerste minuut was het Robin Schouten die met een snoeihard schot Rody de Boer wist te passeren. Ralf Seuntjens schoot nog wel de gelijkmaker binnen voor De Superboeren, maar dankzij doelpunten van Colin Rösler en Mounir El Allouchi bleven de punten in Breda.

Doordat Maurice Steijn vorige week de rode kaart kreeg, was Edwin de Graaf de man achter de knoppen bij NAC. Bij afwezigheid van internationals Adiléhou, Malone en Maria kwam hij tot de volgende elf namen: Olij, Schouten, Rösler, Hendriks, Rutten, Haye, Fiorini, El Allouchi, De Rooij, Bilate, Jansen.

Vooraf werd de selectie onthaald met een sfeeractie van de supporters en dat was direct zichtbaar in de openingsfase. Buiten het stadion werd vanaf het eerste fluitsignaal vuurwerk afgestoken en dat was het binnen het veld ook. De wedstrijd was namelijk nog geen minuut oud toen Robin Schouten met een prachtig afstandsschot Rody de Boer passeerde.

De Graafschap leek van slag en had een paar minuten nodig om bij te komen van wat er allemaal was gebeurd. Toen de ploeg het wat beter op de rit bleek te hebben, was het ook meteen raak. Ralf Seuntjens schoot de bezoekers na elf minuten op gelijke hoogte. 1-1.

Na de gelijkmaker werd het van beide kanten slordig.

Na twee minuten spelen in de tweede helft werd Mounir El Allouchi gevloerd op de punt van het zestienmetergebied van De Superboeren. Diezelfde El Allouchi ging achter de bal staan en legde de bal goed voor. De bal kwam voor de voeten van van Colin Rösler. Die twijfelde niet en schoot de 2-1 binnen.

NAC bleef goed voetballen en in de 75e minuut werd dat beloond. Mounir El Allouchi schoot de bal van een meter of twintig met zijn mindere linkerbeen stijf in de kruising: 3-1.