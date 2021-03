Honderden skippyballen kleuren de Speelhuislaan in de Belcrum

BREDA - De Speelhuislaan in Belcrum is sinds enkele dagen de kleurrijkste straat van Breda. Stichting TopOp Kids heeft de straat namelijk vol gehangen met 750 skippyballen. Met deze actie zamelt de stichting geld in voor kinderen uit kansarme gezinnen.

Volgens initiatiefnemer Roland Rasenberg van Stichting TopOp Kids is de actie nu al een succes. “Het ziet er natuurlijk prachtig en betoverend uit, zoveel kleuren. We willen een vrolijke noot in deze sombere tijd brengen. Iedereen is daarom ook van harte welkom om te genieten van de straat en de kleuren.”

Doel

De skippyballen zien er niet alleen leuk uit, maar dragen ook bij aan een goed doel. “Sponsoren kunnen een skippybal kopen voor 75 euro per stuk. Het geld wat we hierdoor inzamelen zal gebruikt worden voor kinderen die de hulp hard nodig hebben. Eén op de dertien kinderen groeit namelijk op in een kansarm gezin”, legt Rasenberg uit. “Ons doel is om deze kinderen te helpen. We willen zorgen dat ieder kind een goede fiets heeft voor de middelbare school. En we zorgen ervoor dat elk kind een cadeautje krijgt van de sint, een dagje weg kan naar een pretpark en een leuke verjaardag traktatie.”

De stichting heeft inmiddels ruim 430 skippyballen verkocht en daarmee 30.000 euro ingezameld. “Het is al een prachtig bedrag waar we veel kinderen mee kunnen helpen, maar we hopen dat de andere skippyballen ook nog een sponsor krijgen.”

De skippyballen

In het verleden kleurde de stichting de Speelhuislaan in met de skippyballenactie rond Kerstmis. “Dit jaar hangen we in plaats van kerstballen, paaseieren op”, vertelt Rasenberg. Ook koppelt de stichting dit jaar voor het eerst een winactie aan de recordpoging. “Op de paaseieren, die zijn opgehangen in de Speelhuislaan, zijn letters te vinden. Het is de bedoeling om alle letters te verzamelen en daarvan een leuke, gekke of lange paasgroet te maken.”

Meedoen? Stuur jouw paasgroet per mail naar info@topopkids.nl met als titel Paasgroet 2021. Vermeld in de mail jouw paasgroet, naam en leeftijd. “Op 17 april 2021 maken wij de winnaars bekend. Uit alle inzendingen kiezen wij 10 winnende spreuken. De winnaars mogen bij De Spellenwinkel in de Speelhuislaan een prijs uitzoeken.”