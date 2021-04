Dappere ondernemer opent een pizzabar op de Ginnekenmarkt

BREDA - Horecaondernemer Lodewijk Marsé opende vandaag zijn eerste horecazaak. En nee, dat is géén grapje. “Pizzabar LOLO wordt een frisse en nieuwe plek op de Ginnekenmarkt”, vertelt Marsé enthousiast.

In het oude pand van ‘De Koekfabriek’ aan de Ginnekenmarkt opent vandaag Pizzabar LOLO. Ondanks dat de horeca nu nog gesloten is, noemt Lodewijk het ‘een goede timing’. “Een horecaonderneming starten is nu uiteraard tegen de stroom in, maar ik geloof erg in het succes. Er is op dit moment veel behoefte om op pad te gaan en buiten de deur te eten”, vertelt Lodewijk. “Nu het toch nog even duurt voordat de horeca zijn deuren mag openen starten we met afhalen.”

LOLO

De Pizzabar zal de hele dag door geopend zijn, voor jong en oud. En heeft zowel binnen als buiten zitplekken. “Ongedwongen, gezellig én van deze tijd. LOLO wordt een plek waar je relaxed en heel de dag kunt toeven”, vertelt Lodewijk. Hij opent de Pizzabar samen met Orazio, een Siciliaan en officieel Pizzaiolo. “De ingrediënten komen uit Italië en zijn regionale kwaliteitsproducten. De pizza’s worden bereid in een op hout gestookte Valoriani oven.”



Pizzabar LOLO op de Ginnekenmarkt - Iris Muller

De opening

Vandaag werd de nieuwe horecagelegenheid geopend en mogen de bestellingen eindelijk binnen gaan stromen. “De voorbereidingen voor de opening zijn zo goed als af. Natuurlijk komen er op het laatste moment altijd nog onverwachts dingen naar boven, maar alles is te overzien en we zijn klaar voor de opening.”