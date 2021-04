Eva en Emma redden levens door te luisteren en advies te geven

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald hebben ingezet. Deze keer is dat het echtpaar Eva en Emma Laurijssens van Engelenhoven. Eva is oprichtster van het forum voor transgenders en samen organiseren ze het maandelijkse transgendercafé in SAMSAM in Breda. Eva is ook Coördinator Suïcidepreventie bij het COC Tilburg Breda.

Eva (74) en Emma (50) zijn beiden geboren als wat zij noemen AMAB: assigned male at birth. Ze voelden zich altijd al vrouw, hoewel het een hele zoektocht was voor ze uit de kast kwamen. “Ik ben 45 jaar getrouwd geweest”, begint Eva. “Mijn partner was biseksueel en stond open voor mijn zoektocht. Ze was betrokken bij het transgendercafé dat ik organiseerde in mijn toenmalige woonplaats Amersfoort. Doordat ze in 2014 overleed heeft ze mijn volledige geslachtsverandering niet meegemaakt. Emma is na veertien jaar huwelijk in 2012 gescheiden. Ik ontmoette haar een jaar later op het forum dat ik rond die tijd had opgericht.”

Hoe vertel je dit je ouders

Emma gaat door. “Op het forum hebben we tweeduizend leden, van verschillende leeftijd en afkomst. Ze stelen vragen als: hoe vertel ik dit mijn ouders, mijn kinderen of op mijn werk. Of ze willen weten hoe snel borsten zich ontwikkelen na aanvang van de hormoontherapie. Artsen hebben vaak geen tijd voor dat soort vragen of weten het gewoon niet.

Ook tijdens het transgendercafé geven we tips, of wijzen we bezoekers op voorbeeldbrieven, bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars. Maar het belangrijkste is dat mensen door het contact zelfverzekerder weggaan. Ze accepteren hun situatie ook meer.”

“Wij zeggen altijd: verstop je niet, maar ga de wereld in en doe mee’, zegt Eva. “Dit soort bijeenkomsten zijn er nauwelijks dus er komen mensen uit het hele land.”

Suïcide bij transgenders

“Op een dag kwam er iemand van het COC Tilburg Breda met een 19-jarige jongen langs. Hij liep met zelfmoordgedachten rond. Bij transgenders komt dat vijf tot tien keer zo vaak voor als bij andere groepen. Bij de GGZ was hij weggestuurd, die konden zijn complexe problematiek niet aan. Op zo’n moment geef ik wel wat extra zorg. Maar deze jongen was er na enkele gesprekken zo goed aan toe, dat hij bij ons vrijwilliger werd. Tijdens de bijeenkomsten zijn er vaak dit soort heftige gesprekken, die nazorg vragen.” Emma: “Het forum lezen we dagelijks. Dat kost ons zo’n tien tot vijftien uur per week. Daarbij zijn we drie van de vier vrijdagavonden aanwezig bij een transgendercafé – we begeleiden ook een besloten groep. Die is op een geheime locatie. Sommige mensen durven nog niet naar de open groep. ‘Wees jezelf’, zeg ik altijd, ‘Eerlijk zijn is goed voor jezelf én je omgeving.” Eva weet uit ervaring wat depressiviteit is. Ook op die momenten praat ze met mensen die suïcidegedachten hebben. “Daarna relativeer ik alles beter. Maar het mooiste geschenk van dit vrijwilligerswerk is dat ik Emma heb ontmoet. Inmiddels zijn we ruim twee jaar getrouwd!”

