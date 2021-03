Breda behoudt sterrenrestaurant: Wederom een Michelinster voor Wolfslaar

BREDA - Wie wil genieten van een diner van een sterrenrestaurant, kan gewoon in Breda blijven. Het is restaurant Wolfslaar gelukt de Michelinster te behouden. Dat is vandaag officieel bekend gemaakt.

Restaurant Wolfslaar behoud ook dit jaar de Michelinster. Dat is vanochtend officieel bekend gemaakt. Het Bredase restaurant dat gevestigd is op het gelijknamige landgoed is sinds 2005 ieder jaar bekroond met een Michelinster.

In de regio zijn er wel veranderingen. Zo is er een ‘nieuwe’ bekroning in Etten-Leur. Daar heeft restaurant Tilia een ster gekregen. Het restaurant wordt gerund door de mensen die jarenlang De Zwaan runden. Dat restaurant kreeg al sinds 1994 ieder jaar een Michelinster.

Normaal gesproken is de uitreiking van de Michelinsterren een spannend moment voor veel restaurants en liefhebbers van culinair eten. Maar dit jaar werd de verrassing per ongeluk weggenomen. Zaterdagochtend was het nieuws namelijk per abuis al terug te vinden in de nieuwe app van Michelin. Daardoor was onder andere al bekend dat Nederland twee nieuwe restaurants telt met twee sterren, namelijk Brut 172 in Reijmerstok en restaurant 212 in Amsterdam.