Zomers weer in Breda: Genieten op een kleedje in het Valkenberg

BREDA - Het begint langzaamaan steeds drukker te worden in het Valkenberg. Bredanaars zoeken er massaal de zon op. En dat is niet zo verwonderlijk. Het is inmiddels meer dan 20 graden in de stad. En ook komende dagen belooft het prachtig weer te worden, aldus weerman Nico Koevoets



“Boven Centraal-Europa ligt een omvangrijk hogedrukgebied. Dit druksysteem bepaalt een groot deel van de week het weer in Brabant. Aan haar westflank draait de luchtstroming naar het zuiden en wordt warme lucht aangevoerd”, legt Koevoets uit.





Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 30 maart

Na een frisse start met lokaal een mistbank warmt het snel op. Het kwik kan in de middag reiken tot wel 22 graden. Verder is het zonnig en droog met een zwak zuidenwindje.



Woensdag 31 maart

Opnieuw kan er lokaal in de nacht een mistbank ontstaan en koelt het flink af. Eenmaal de zon er bij, en die blijft de hele dag, gaat de temperatuur opnieuw snel omhoog. Zo hoog, dat het plaatselijk wel eens 23 graden zou kunnen worden. De zuidenwind blijft zwak met 1 of 2 Beaufort. Aangenaam voorjaarsweer dus.



Donderdag 1 april 2021

Donderdag wordt een overgangsdag naar beduidend minder warm Paasweer. De wind gaat draaien naar het noordoosten en wordt matig, gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer het zwakke koufront met wat wolkenvelden voorbij komt. Dat front komt vermoedelijk in de loop van donderdagmiddag over Brabant heen en is de voorste grens van de koudere lucht. Voor het front uit kan de zon nog schijnen en het kwik lokaal nog oplopen naar 18 tot 20 graden. Gaandeweg de middag daalt het kwik naar 13 graden. Neerslag wordt niet verwacht.







Weersverwachting opgesteld maandag 29 maart 2021 om 14:00 uur