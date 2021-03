Hardloopster aangevallen door loslopende hond in de Burgstsedreef

BREDA - De politie heeft vandaag een hond in beslag genomen aan de Burgstsedreef. Het dier was betrokken bij meerdere bijtincidenten. Zondag beet hij nog een hardloopster in haar arm.

Het laatste bijtincident dat heeft plaatsgevonden was op zondag 28 maart, laat de politie weten. Rond 13:15 uur is die middag een hardloopster aangevallen door het dier en in haar arm gebeten. De vrouw is geholpen door een andere sporter met een fel-geel shirt. “Wij zouden graag met deze sporter in contact komen in verband met het opnemen van een getuigenverklaring”, laat de politie weten.

De hond is na een samenwerking tussen de wijkagent, dierenpolitie en de officier van justitie door een dierenopvang meegenomen en zal de komende tijd daar opgevangen worden en getest worden op gedrag. Er wordt een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar het bijtincident door de dierenpolitie. Aan de hand hiervan wordt een besluit genomen over de verdere afhandeling van het beslag.