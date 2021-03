Bredase politie houdt agressieve vrouw (22) aan voor mishandeling

BREDA - De politie heeft zondagavond een vrouw aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, mishandeling van agenten en belediging. De vrouw gedroeg zich erg agressief en was dronken.

Op zondag 28 maart rond 18.40 uur kwamen er meerdere meldingen binnen dat er in de Visserstraat een vrouw door het lint gingen en erg agressief was. Toen een politie-eenheid de straat in kwam rijden troffen ze enkele personen aan. Eén van hen was de betreffende vrouw.

De agenten probeerden met haar in gesprek te gaan, maar ze reageerde alleen maar met schreeuwen. Omdat het incident veel publiek trok besloten de agenten de vrouw aan te houden voor het verstoren van de openbare orde en haar mee te nemen naar het bureau. Toen de agenten haar vastpakten reageerde de vrouw zo furieus dat ze geweld moesten gebruiken om haar onder controle te krijgen. Tijdens de aanhouding beledigde ze de agenten en verzette zich zodanig dat de agenten lichtgewond raakten. Uiteindelijk is ze meegenomen naar het bureau.

Bij de verdachte, een 22-jarige vrouw uit Breda, is een ademanalyse afgenomen. Daarbij bleek dat ze meer dan 550 Ug/l blies.