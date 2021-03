Bredase ondernemers slaan handen ineen voor gigantische paaseierenzoektocht in Breda

BREDA - Houd jij van paaseieren zoeken? Dan hebben de Bredase ondernemers van de Havermarkt, Café Noir en de Fazant iets voor jou. Samen organiseren zij op Eerste Paasdag een grote paaseierenzoektocht.

Het evenement draagt op Facebook toepasselijk de naam ‘De Grootste paaseieren zoektocht in Breda’. En die naam is niet overdreven. De zoektocht is namelijk een samenwerking tussen verschillende ondernemers uit verschillende plekken in de gemeente Breda. Zo doen op de Havermarkt de Suikerkist, Peddels, Bruxelles, de Vrachtwagen en Corenmaet mee, maar zijn ook Café Noir in het Ginneken en de Fazant in Ulvenhout aangesloten. In de omgeving van die cafés kun je zondag op zoek gaan naar paaseieren en zo kans maken op leuke prijzen.

Hoe werkt het?

Je kunt je zondag aanmelden bij een van de loketten op de Havermarkt, Café Noir of bij de Fazant in Ulvenhout. Je krijgt dan een eierdoos en een kaart met een aangegeven gebied waarbinnen je kunt zoeken. Je loopt dan met je eigen huishouden een route naar keuze op zoek naar paaseieren. Als je klaar bent, kun je je eierdoos weer bij één van de loketten inleveren. Je kan dan je mailadres achterlaten en om 19:00 uur via je ontvangen mail inloggen bij de livestream waar de winnaars bekend worden gemaakt. Dit gebeurt door middel van een loting van iedereen die mee doet.

Donatie

De organisatie wil ervoor zorgen dat iedereen in Breda een mooie Pasen beleeft. Daarom doneren zij in samenwerking met Kaasje.nl, HANOS ISPC en Lipton een luxe paasontbijt op tweede paasdag aan de daklozen in Breda. “Daarnaast starten wij een crowdfunding om er zo voor te zorgen dat wij de daklozen opvang nog meer ontbijtjes aan kunnen bieden”, aldus de organisatie. De link zal deze week gedeeld worden in het evenement.