Beer Geeks halen ruim 106.000 euro op voor ALS met zes bijzondere biertjes

BREDA - De Beer Geeks hebben ruim 106.000 euro opgehaald voor ALS. Ook brouwerij Frontaal brouwde mee om dit mooie geldbedrag bij elkaar te krijgen.

Uren spendeerde Roel Buckers, eigenaar van Brouwerij Frontaal, samen met zo’n tien brouwers uit de regio aan het brouwen van 3000 liter bier waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan Stichting ALS. Dat blijkt niet voor niks, er werd ruim 106.000 euro opgehaald met de zes bijzondere biertjes. Eén grote brouwdag met tientallen brouwers was dit jaar namelijk niet mogelijk, want resulteerde in zes verschillende biertjes.

Het biertje waar Frontaal aan mee brouwde is een gerstewijn van 11 procent, die de naam The Iron Horse draagt. “We hebben het bier vernoemd naar de bijnaam van de honkballer Lou Gehrig. Hij was de eerste persoon ter wereld die de diagnose ALS kreeg”, legde Buckers eerder aan deze site uit. “Wij vonden zijn bijnaam heel toepasselijk voor ons bier, omdat het matcht met de smaak en de kracht ervan. Maar ook omdat Gehrig veel gemeen had met Oscar. Beide waren ze enorm sterk ondanks de ziekte.”

Beer Geeks

Het initiatief voor de actie is drie jaar geleden ontstaan in de Facebookgroep Beer Geeks. Dat is een groep waarin liefhebbers van bier zich verenigen om hun passie voor speciaalbier te delen. En er wordt niet alleen veel over bier gepraat: Er worden ook vriendschappen voor het leven gesloten en lief en leed gedeeld. Het kwam bij de groep dan ook hard aan toen Oscar Wagner, een van de prominente leden, is 2015 overleed aan de gevolgen van ALS.

Drie jaar geleden besloot de groep daarom in actie te komen om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte. En dat deden ze, hoe kan het ook anders, door een biertje te brouwen. Inmiddels is er al ruim een kwart miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar deze dodelijke ziekte. Dit jaar werkten 57 brouwers uit heel Nederland mee aan de actie.

Verkopen en doneren

Wil jij Stichting ALS steunen? Doneren kan via deze site: https://www.alsacties.nl/campagne/beergeeksbeatals2020. De kans om de biertjes te scoren is nog maar klein. Bij bijna alle 150 slijterijen en bierwinkels zijn ze uitverkocht. Er is nog wel wat merch te koop op www.beergeeksbeatals.nl.