Geen massa’s kinderen, maar de avondvierdaagse in Breda is begonnen

BREDA - De avondvierdaagse is begonnen in Breda. Sinds 29 maart kunnen Bredase kinderen meedoen aan de tweede editie van de Avond4daagse Home Edition. Onder andere in het Ginneken probeert de organisatie zoveel mogelijk kinderen enthousiast te krijgen om mee te doen. “In het Ginneken doen jaarlijks zo’n 2000 deelnemers mee. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan”, legt Kees Frijters namens de organisatie uit.

Normaal gesproken is de start van de Avondvierdaagse niet te missen in het Ginneken. Dan lopen zo’n tweeduizend deelnemers massaal samen de mooie routes door het dorp. Maar zo massaal op pad gaan, is net zoals vorig jaar niet mogelijk. Toch wil de organisatie van afgelasten niets weten. Dankzij de Home Edition kunnen kinderen toch op pad én worden ze achteraf beloond met een officiële medaille.

Hoe werkt het?

De Avond4daagse Home Edition maakt het mogelijk dat deelnemers op hun eigen moment en vanaf hun eigen locatie de Avond4daagse kunnen lopen. Na een online aanmelding krijgen deelnemers toegang tot een speciale app. Deze maakt iedere dag routes vanaf een zelf te bepalen startpunt. Bijvoorbeeld vanaf huis of het adres van opa en oma. Meedoen is op die manier heel gemakkelijk, aldus de organisatie. “Nadat de deelnemers vier dagen gelopen hebben krijgen ze van Avond4daagse Ginneken een officiële medaille.” Er wordt dus niet in grote groepen gelopen, maar juist in kleine groepjes met bijvoorbeeld papa, mama, opa en oma of met vriendjes.

Vier wandeldagen

Het is bij de Home Edition niet verplicht om vier dagen achter elkaar te lopen. De vier wandeldagen moeten wel binnen twee weken worden volbracht. Maar welke dagen en tijden de deelnemers lopen, mogen ze zelf bepalen. Dat kan dus ook overdag of in het weekend zijn. De Home Edition is zo een mooi alternatief voor de ‘normale’ avondvierdaagse. “We vertrouwen erop dat we in 2022 weer een échte Avond4daagse mogen organiseren”, aldus Frijters.

Meedoen met de Avond4daagse Home Edition is mogelijk van 29 maart t/m 30 juni 2021. Aanmelden kan via: https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/breda