Goed nieuws voor buurtbewoners: Vrederustpark krijgt een sportplek

BREDA - De wijk Overakker wordt een sportplek rijker. Er komt namelijk een nieuwe sportplek in het Vrederustpark. Op dinsdag 6 april start de aannemer in opdracht van de gemeente met de aanleg.

Eind 2018 heeft een groep buurtbewoners de gemeente gevraagd of er een sportplek kan komen in het Vrederustpark. Buurtbewoners zien graag dat het park gebruikt wordt om samen te sporten. Dit sluit aan bij het sportbeleid van de gemeente voor meer sportplekken in de openbare ruimte. “Een gezonde leefstijl is belangrijk. Daarom willen we de openbare ruimte geschikt en aantrekkelijker maken om te sporten en bewegen”, aldus de gemeente.

In maart 2020 is de Sportcontrainer geplaatst in het park. Dit was een tijdelijke voorziening waarmee is gekeken of een sportvoorziening in het park wel gebruikt wordt. Voor een goed beeld is de sportcontainer in september 2020 nog een keer geplaatst.

De sportcontainer bij Vrederust is goed gebruikt. “In september hebben wij via een poster op de container het plan voor een permanente sportplek gedeeld en via de website PlanBreda. Ook zijn we met omwonenden in gesprek gegaan. Na afweging van alle reacties is besloten dat er een sportplek komt in Vrederustpark”, laat de gemeente weten.