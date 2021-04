Breda staat vandaag stil bij 20 jaar homohuwelijk

BREDA - Vandaag is het precies twintig jaar geleden dat het huwelijk opengesteld werd voor partners van hetzelfde geslacht. Een historische gebeurtenis, waarin Nederland het eerste land was die deze mogelijk bood. Ook in Breda werd op die dag voor het eerst een huwelijk tussen twee mannen gesloten. Daar wordt bij stilgestaan door op verschillende plekken regenboogvlaggen te hijsen en objecten paars of in regenboogkleur te kleuren.

Inmiddels is het als stel van hetzelfde geslacht in tientallen landen mogelijk om in het huwelijksbootje te stappen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Het is vandaag precies twintig jaar geleden dat in Nederland het eerste huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht werd gesloten. “Daar zijn wij in Breda blij mee. Daarom willen wij ook aandacht besteden aan dit moment”, laat de gemeente Breda weten.

Wethouder Miriam Haagh benadrukt dat het voor Breda belangrijk is om aandacht te blijven besteden aan het feit dat in de stad iedereen welkom is. “Gelukkig is het homohuwelijk in Nederland en veel andere landen inmiddels vanzelfsprekend geworden. Toch blijft de aandacht voor gelijke rechten voor de LHBTI+ gemeenschap van belang. Ook in Breda vragen we hier aandacht voor. Want Breda is een prachtige veelkleurige stad, waar ruimte is voor iedereen en waar iedereen zelfzelf moet kunnen zijn. Iedereen doet er toe en iedereen telt mee.” En dat wil Breda morgen dan ook extra goed laten zien. “Daarom hijsen wij vandaag de regenboogvlag op verschillende plaatsen in de stad en wordt een aantal objecten in de stad uitgelicht in de paarse- of regenboogkleuren.”

De regenboogvlag wordt onder andere gehesen op het stadskantoor en bij het stadhuis. Daarnaast worden de Grote kerk, de fontein in het Valkenbergpark en de Willemstraat uitgelicht.