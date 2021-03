Grote drukte in het Valkenberg, gemeente roept op om weg te blijven

BREDA - Het zomerse weer heeft veel Bredanaars vanmiddag naar het Valkenberg getrokken. De gemeente Breda waarschuwt op Twitter en Instagram dat het er inmiddels te druk is geworden. "Ga het park niet in", roept de gemeente op.

Het is pas net lente, maar met temperaturen die bijna de 25 graden aantikken voelt het als zomer in Breda. Veel Bredanaars zijn naar het Valkenberg getrokken om daar te genieten van het mooie weer. Maar daardoor is het inmiddels te druk in het park, waarschuwt de gemeente Breda. Zij roepen bewoners op om er weg te blijven.

Het probleem van de drukte in parken bestaat niet alleen in Breda. Zo maakte de gemeente Amsterdam vanmiddag al de keuze om alle zij-ingangen van het Vondelpark af te sluiten. Ook daar zijn teveel mensen vanwege het lekkere weer naar dezelfde plek gegaan.

Cirkels

De gemeente Breda had de drukte in het Valkenberg al aan zien komen. Ook in februari werd het tijdens de zonnige dagen te druk in het park. Vrijdag zijn er daarom witte cirkels geschilderd in het park om mensen te wijzen op het houden van genoeg afstand. Ook worden er coronahosts ingezet om met bezoekers in gesprek te gaan over de regels.

De gemeente wil graag andere plekken in Breda meer gaan promoten om de drukte in het Valkenberg in de toekomst tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het Wilhelminapark, het van Sonsbeeck en bijvoorbeeld de groene kades in Boeimeer of de Waterdonken. “Er is meer in Breda dan alleen het Valkenberg", aldus burgemeester Depla. "We gaan komende tijd echt investeren in het aantrekkelijker maken van andere plekken. Dat kan onder andere door voorzieningen toe te voegen. We willen dat Bredanaars alle plekken in de stad gaan gebruiken, zodat we drukte op de meest populaire plekken kunnen tegengaan.”