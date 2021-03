Bijzondere derby: Breda daagt Tilburg uit in het NK Tegelwippen

BREDA - Breda gaat tijdens het NK Tegelwippen de strijd aan met de gemeente Tilburg. Ook in de rest van het land gaan gemeenten de uitdaging aan: Wie verruilt de meeste (tuin-)tegels voor groen? De eerste honderd Bredanaars die een foto uploaden van tien gewipte tegels krijgen een nationale tuinbon van tien euro.

Gisteren is het jaarlijkse NK Tegelwippen van start gegaan. Breda gaat de strijd aan met gemeente Tilburg in (misschien wel) de spannendste derby van het NK. Ook in de rest van het land gaan gemeenten de uitdaging aan: wie verruilt de meeste (tuin-)tegels voor groen? Deze actie is ludiek, maar heeft ook een gemeenschappelijk doel. Wanneer in heel Nederland tegels plaatsmaken voor gras, bloemperken en geveltuinen, worden steden en dorpen meer klimaatbestendig en biodivers.

Vanaf gisteren kan iedereen zijn of haar gewipte tegels aanmelden via nk-tegelwippen.nl. Deze worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand van de betreffende gemeente. Het NK Tegelwippen loopt tot 30 september 2021.

NK Tegelwippen in Breda



Als aftrap van het NK Tegelwippen in Breda stelt de gemeente tuinbonnen ter beschikking aan inwoners die tegels uit hun eigen tuin wippen. De eerste honderd Bredanaars die een foto uploaden van 10 gewipte tegels krijgen een nationale tuinbon van 10 euro. De eerste honderd mensen die 100 tegels wippen, en daarvan een foto uploaden, ontvangen een bon van 20 euro. Meedoen aan deze actie kan vanaf 1 april via www.Breda.nl/NK-Tegelwippen.

“Meer groen in plaats van steen zorgt voor minder hitte en voor het beter vasthouden van water in de bodem. En iedereen kan daarin zijn ‘steentje’, of liever gezegd zijn ‘plantje’ bijdragen. Heel simpel, te beginnen in je eigen tuin. Dan maken we samen Breda groener, koeler en leefbaarder”, aldus wethouder Paul de Beer van klimaatadaptatie.