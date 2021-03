Minister De Jonge bezoekt priklocatie Breepark: ‘Prachtig wat hier gebeurt’

BREDA - Minister Hugo de Jonge bracht dinsdagmiddag een werkbezoek aan XL-vaccinatielocatie Breepark in Breda. De inrichting van het vaccinatieproces is hier zo ingericht dat iedere prikker 60 prikken per uur kan halen. Dat is 3 keer zo veel als op andere priklocaties. Minister De Jonge was vol lof over de werkwijze. “Prachtig wat hier gebeurt; een logistieke puzzel waarbij alles naadloos op elkaar aansluit. “

De GGD West-Brabant heeft samen met experts uit het logistieke vakgebied een werkwijze ontwikkeld waardoor het priktempo fors is opgevoerd: van 20 naar 60 prikken per uur per prikker. “Wij zijn de eerste GGD in Nederland die op deze manier is gaan werken”, laat GGD West-Brabant weten. Ook de nog te openen locatie Breda International Airpoirt is volgens deze werkwijze ingericht. Inmiddels hebben enkele andere GGD-en hun XL-locaties ook al hun vaccinatieproces op deze manier ingericht. Zij gaan hiermee binnenkort operationeel.

De Jonge nam dinsdag met veel belangstelling de kennis en ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan tot zich. “Prachtig wat hier gebeurt; een logistieke puzzel waarbij alles naadloos op elkaar aansluit. Samen met het RIVM en de GGD bekijken we of en hoe deze werkwijze ook bij andere grote priklocaties kan worden toegepast. En dat is nodig, want de komende maanden krijgen we als het goed is de beschikking over steeds meer vaccins. De prikcapaciteit moet daarom fors omhoog. Alleen al bij de GGD gaat het straks om een piekcapaciteit van anderhalf miljoen prikken per week. Dat bereiken we door aan twee knoppen te draaien: meer locaties en betere logistiek.”

Voordelen

Het straks flink kunnen doorprikken op twee grote locaties in de regio heeft nog een bijkomend voordeel, zo ondervindt GGD West-Brabant. Mark van Beers: “Niet alleen de GGD-en gaan het vaccinatietempo over een paar weken fors versnellen, ook de huisartsen gaan veel prikken zetten. En daarvoor hebben ze niet altijd ruimte in hun eigen praktijk. We hebben diverse huisartsengroepen in onze regio een aanbod gedaan om gebruik te maken van onze faciliteiten en personeel op onze kleinere vaccinatielocaties zoals Amphia Langendijk, Bergen op Zoom en straks ook in Roosendaal en Almkerk. Want daar hebben we door de inzet van twee grote vaccinatielocaties ruimte over. Een aantal huisartsenpraktijken heeft al belangstelling getoond. We gaan met hen aan de slag om te kijken hoe we dit met elkaar kunnen regelen.”

Sneller prikken in Breepark

Bij Breepark kan een prikker geen 20 maar 60 prikken per uur zetten. Een flinke versnelling, waar de GGD trots op is. Mark van Beers, manager GGD West-Brabant: “In het eerdere proces zaten de prikker en administrator aan elkaar gekoppeld. Pas zodra alle administratieve handelingen klaar zijn, kan de prikker de vaccinatie toedienen. In de nieuwe situatie gebeurt dit los van elkaar en kunnen de prikkers constant blijven prikken. Door ook nog eens de administratiecapaciteit aan de voorkant van het proces te verhogen, worden de prikkers veel efficiënter ingezet en kan hierdoor de priksnelheid fors worden verhoogd.”