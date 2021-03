Koning brengt digitaal bezoek aan vrijwilligersplatform NLvoorelkaar

BREDA - Koning Willem-Alexander heeft vandaag een digitaal werkbezoek aan vrijwilligersplatform NLvoorelkaar gebracht. NLvoorelkaar is het grootste online platform voor vrijwillige inzet in Nederland. De Koning reisde virtueel af naar het hoofdkantoor van de organisatie in Breda. Directeur van NLvoorelkaar Jeroen de Punder: “Nederland staat massaal voor elkaar klaar.”

De mensen achter NLvoorelkaar vertelden de Koning tijdens het digitale werkbezoek over hun werk, visie op vrijwillige inzet en de uitdagingen die de uitbraak van het coronavirus met zich meebrengt. Hierdoor zag NLvoorelkaar de hulpvraag toenemen en tegelijkertijd steeg ook het aantal mensen dat vrijwilligerswerk wilde doen. “Aan het begin van de coronacrisis maakte we een enorme stijging mee, zo kregen we elf keer zoveel aanmeldingen binnen als het jaar ervoor”, vertelde Anne van Roosmalen, medewerker Marketing & data bij NLvoorelkaar, aan de Koning.



Foto: Ron Magielse

Energie van vrijwilligerswerk

Directeur Jeroen de Punder vertelde over de energie die mensen krijgen van vrijwilligerswerk. “Veel mensen willen zich bij een organisatie vrijwillig inzetten, maar krijgen dan te horen dat het niet meer nodig is. Hierdoor neemt het enthousiasme bij de vrijwilligers af en dat vinden we zonde. NLvoorelkaar koppelt elke vier minuten iemand aan een maatje. Het is mooi om te zien dat mensen juist doordat ze zo snel gekoppeld worden, die positieve energie behouden.” De Koning feliciteerde NLvoorelkaar met het werk dat zij doen.

Digitale werkbezoeken

Vorig jaar, aan het begin van de pandemie, sprak Koningin Máxima de organisatie telefonisch. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.