Honden nemen vandaag nog een laatste duik in Galderse Meren

BREDA - Vanaf morgen zijn honden tot 1 oktober niet meer welkom in de Galderse Meren. Enkele hondenbaasjes balen hier van en gingen vandaag nog even een rondje wandelen bij de plas. “Honden zoeken juist verkoeling bij warm weer, daar is straks nergens meer ruimte voor in deze omgeving“, vertelt een bezoekster van de Galderse Meren.

Vanaf 1 april tot 1 oktober zijn honden niet meer toegestaan in het gebied van de Galderse Meren. Ook niet aan de lijn. Doordat het in de zomer altijd erg druk is bij de Galderse Meren, mogen in die maanden honden niet meer bij de plas komen.

Op deze zonnige dag genoten honden en hun baasjes nog even van de plas en namen de honden nog een laatste duik in het water van de Galderse Meren.

Hondenplas

De plas wordt veel bezocht door honden en hun baasjes uit de omgeving Breda. “Het is vandaag heerlijk weer en honden zoeken dan verkoeling op in het water.”, vertelt Latohya. Ze komt graag met haar hond James bij de Galderse Meren. “Baasjes begrijpen ook wel dat het niet prettig is dat honden als het druk is over de handdoekjes heen lopen. Maar geef honden en hun baasjes tien of twintig meter ruimte aan het water waar zij ook kunnen afkoelen.”



Latohya met haar hond James - Iris Muller



Bezoeksters Galderse Meren met hun honden - Iris Muller