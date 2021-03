Bredase apothekers wachten nog op zelftests: ‘Geen idee wanneer ze komen’

BREDA - Vanaf vandaag zijn er in Nederland coronazelftests te koop bij apotheken. Maar bij de meeste apotheken in Breda is deze thuistest nog niet verkrijgbaar. “We hebben een vraag uitgezet bij ons hoofdkantoor, maar we hebben nog geen reactie”, aldus BENU Apotheek aan de Nieuwe Haagdijk. Uiterlijk eind april moeten in alle apotheken, supermarkten en drogisterijen thuistests liggen.

Bij BENU Apotheek aan de Nieuwe Haagdijk moeten ze hun klanten vandaag nog teleurstellen. “Wij hebben helaas nog geen zelftests binnengekregen”, weet een medewerkster van de apotheek te vertellen. “En we hebben eigenlijk ook nog geen idee wanneer deze dan wél komen”, zegt ze. “We hebben de vraag uitstaan bij ons hoofdkantoor, maar daar hebben we nog geen reactie op.”

Ook bij Apotheek van den Bergh aan de Ginnekenweg zijn er nog geen zelftests verkrijgbaar. “Wij hebben via het nieuws gehoord dat er tests bij apotheken beschikbaar zijn. Wijzelf hebben er nog geen ontvangen”, laat een medewerkster weten. “We hebben zojuist wel tests besteld. Deze komen als het goed is volgende week bij ons binnen.”

Zelftest

Vanaf vandaag zijn er bij diverse apotheken in Nederland zelftests verkrijgbaar. De zelftests zijn coronatests die je thuis kunt afnemen voor de zekerheid. Bijvoorbeeld wanneer je naar school of werk moet. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen voor toegang tot een evenement. Een zelftest is een antigeentest die je volledig zelf uitvoert. Je neemt dus zelf slijm af uit je neus en analyseert dit direct zelf. Het resultaat is iets minder betrouwbaar dan een test in de teststraat. Dit komt doordat de test niet door een professional wordt gedaan. De tests kosten 8 euro 95 cent.