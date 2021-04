Volgende week kans op guur weer met sneeuw

BREDA - Afgelopen week was het stralend weer en werden er meerdere datum-warmterecords verbroken. Maar het weerbeeld voor aankomende week ziet er heel anders uit. Dat meldt Weeronline.nl. Met een noordwestenwind wordt dan ijskoude lucht naar onze streken gevoerd. Ook is er grote kans op hagel- en sneeuwbuien. Het koude aprilweer lijkt de dagen daarna aan te houden.

Volgende week kan de winterkleding weer worden aangetrokken, want het wordt kouder dan deze dagen. Op sommige dagen is het zelfs meer dan 15 graden kouder. En dat niet alleen, er valt ook (winterse) neerslag. Met een stevige noordwestenwind wordt koude lucht uit het hoge noorden aangevoerd. Daarin trekken winterse buien mee die van hagel en (natte) sneeuw vergezeld gaan.

De temperatuur is volgende week niet hoger dan 5 tot hooguit 9 graden en dat is duidelijk onder de norm voor begin april. Temperaturen van 11 tot 14 graden zijn namelijk gebruikelijk. Ook de nachten worden kouder en soms kan het licht vriezen. De kans dat het volgende week ergens een keer kortstondig wit wordt op auto’s, tuintafels of grasvelden is met 30 procent vrij groot.

Zaterdag en eerste paasdag is het prima weer voor een wandeling of fietstocht. Er zijn perioden met zon, maar ook wolkenvelden. Met 9 tot 12 en zondag lokaal 13-14 graden is het dan nog best aangenaam.