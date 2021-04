Breda helpt bedrijven en organisaties uit de Coronacrisis te komen met de Unlock Challenge

BREDA - Loopt jouw bedrijf tegen belemmeringen aan om uit coronacrisis te komen en weet je daar geen oplossing voor? Doe dan mee aan ‘Unlock Challenge’ van de gemeente. Laatstgenoemde hoopt dat dit tot mooie samenwerkingen en het stimuleren van de economie leidt.

De gemeente gaat op zoek naar uitdagingen die een belemmering vormen om uit de coronacrisis te komen. Oftewel, ‘Unlock Challenges’, die je alls bedrijf, culturele of maatschappelijke organisatie zelf niet kan oplossen, maar wel cruciaal zijn of verder te komen. Het is de bedoeling dat de uitdaging buiten de corebusiness van het bedrijf valt. De voorkeur gaat daarom uit naar uitdagingen waarbij de samenwerking tussen verschillende sectoren bijdraagt aan betere en duurzame oplossingen zijn welkom. “We hebben oog voor bedrijven en organisaties die ogenschijnlijk onoplosbare uitdagingen hebben en roepen het creatieve bedrijfsleven in Breda op om daar mee aan de slag te gaan”, legt wethouder Boaz Adank uit. “Dat zal tot mooie samenwerkingen leiden en onze economie stimuleren. Bovendien geeft het organisaties de mogelijkheid om samen te werken met partijen buiten je eigen sector.”

Als alle uitdagingen bekend zijn, nodigt de gemeente vervolgens creatieve bedrijven en organisaties uit Breda uit om met oplossingen te komen. Voor maximaal tien challenges is ruim 8.000 euro per challenge beschikbaar om tot een oplossing te komen. “De financiële zorgen in de culturele sector zijn groot en daarom is het noodzakelijk dat we culturele organisaties en makers financieel ondersteunen, maar een crisis als deze biedt ook kansen om bepaalde innovaties en ontwikkelingen te versnellen”, aldus wethouder Marianne de Bie. “Met de Unlock challenges stimuleren we dit. Er kan kleinschalige geëxperimenteerd worden met creatieve oplossingen, en de uitwisseling tussen het bedrijfsleven en de culturele sector is hierbij een grote meerwaarde.”

Unlock Challenges 2020

Het is niet de eerste keer dat de gemeente deze ‘Unlock Challenges’ houdt. In 2020 werden vijf uitdagingen door creatieve Bredase bedrijven tot oplossing gebracht. Zo meldde zich tijdens de eerste editie bijvoorbeeld een taalschool met het probleem dat hun docenten hun baan opzegden. Ze kregen namelijk geen energie van online lesgeven. Ook meldde zich een nieuwe Breda-brede citywebshop, die succesvol lokale winkeliers koppelde aan lokale bezorging.

Uitdagingen worden ingediend bij de gemeente Breda via het invullen van een inschrijfformulier dat te vinden is op het platform Plan Breda. Hier zijn ook de spelregels te vinden.