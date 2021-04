Nog geen één Bredase winkelier beboet voor niet naleven coronamaatregelen

BREDA - Er zijn in de gemeente Breda nog geen boetes uitgeschreven aan winkeliers die zich niet aan de coronamaatregelen houden. De gemeente controleert wel; zowel opvallend als in burger.

Sinds 3 maart is winkelen op afspraak weer toegestaan. Officieel mogen winkels alleen klanten ontvangen die zich vier uur van tevoren telefonisch of via de website hebben aangemeld. Of dit ook altijd zo gaat, is de vraag. Ook gelden er regels voor click-en-collect, hoeveel klanten er in de winkel mogen en het naleven van de 1,5 meter.

Volgens de gemeente houden de meeste winkeliers zich aan die regels. Er zijn namelijk nog geen boetes uitgedeeld.

Controles

De gemeente controleert regelmatig op overtredingen. “We controleren de winkeliers zowel opvallend als in burger”, aldus een persvoorlichter. “Maar we maken geen gebruik van mystery shopcontroles.”

De zichtbare controles doet de gemeente om te kijken of de regels in acht worden genomen. “We gaan dan naar binnen en controleren of de maatregelen goed in acht worden genomen, daarnaast is dit voor ons ook een mooi contactmoment om te kijken hoe het met de winkeliers gaat.”

“De burgercontroles doen we vaak door observatie van een afstand”, aldus de persvoorlichter. “Bij vermoeden van overtreding zullen we de winkelier aanspreken (nadat ze zich gelegitimeerd hebben), maar eventueel ook een bezoeker vragen of hij/zij een afsprak had gemaakt.”