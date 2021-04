Breepark nieuwe hotspot rijker: ieder weekend een festival, tot in late de uurtjes stappen én dineren

BREDA - Ieder weekend naar een festival in Breda. Het klinkt misschien wat onwerkelijk, maar als het aan Maarten Lammertink, Billy Zomerdijk, Farid Bicane en Mauro Boer ligt wordt dit vanaf mei toch echt realiteit. De vier mannen sloegen de handen ineen en gaan 2200 vierkante meter buitenruimte én 700 vierkante meter binnenruimte bij Breepark omtoveren tot dé nieuwe hotspot van Breda en omstreken.

Het heeft even geduurd, maar Breepark krijgt binnenkort dan eindelijk zijn langverwachte grote horecalocatie. Vier jonge Bredanaars sloegen namelijk de handen ineen en gaan 2200 vierkante meter buitenruimte en 700 vierkante meter binnenruimte volledig omtoveren. “We gaan buiten beginnen met een festivalterrein”, laat Farid Bicane, eigenaar van onder andere Café Nassau weten. “Dit terrein moet ruimte gaan bieden aan 3000 festivalgangers. Maar omdat de coronamaatregelen dat voorlopig niet toelaten, willen we beginnen met 500 bezoekers.” Het 2200 vierkante meter grote terrein zal zes dagen in de week geopend zijn. “Doordeweeks kan iedereen daar terecht om heerlijk in het zonnetje een drankje te drinken”, laat Bicane weten. “Maar van vrijdag tot en met zondag gaan de voetjes van de vloer. Dan dient het buitenterrein als festivallocatie.”

Wat voor soort festivals Bredanaars kunnen verwachten? “Dat gaat ieder weekend anders zijn”, zegt Bicane. “Er zullen zeker een paar concepten vanuit onszelf plaatsvinden, maar we willen ook de ruimte bieden aan externe organisatoren. Afhankelijk van het concept, moeten bezoekers van tevoren een kaartje kopen.”

Het terrein zal vanaf mei volledig aangekleed zijn met banken, tafels, stoelen en dj-booths. “Dit blijft gewoon altijd buiten staan; het terrein wordt helemaal afgezet.” Het buitenterrein moet ongeveer tot september open zijn. “Een terras met -10 graden heeft niet zoveel nut.”

Restaurant en club

Naast het festivalterrein betrekken de jonge ondernemers ook een binnenruimte. “Deze ruimte is 700 vierkante meter groot. Daar komt een restaurant, in de sfeer van 1001 nacht, dat gemakkelijk omgebouwd kan worden tot club. Je kunt daar ‘s avonds met je familie komen eten en ‘s nachts los gaan met je vrienden. Binnen kunnen we 24/7 open zijn. Of we dat ook echt gaan doen, moet de tijd uitwijzen. Maar het gaat in ieder geval wel later worden dan 04.00 uur, denk ik zo”, lacht Bicane.

“We gaan het binnen- en buitenterrein zó mooi maken dat het net is alsof je de Efteling instapt”, vertelt hij enthousiast. “Het wordt zó uniek en we hebben zoveel zon op het terras, dat ik zeker weet dat de Bredanaar ons weet te vinden. Ook zijn we makkelijk bereikbaar met de go-scooter, bus, taxi, fiets of auto. Maar, don’t drink and drive, natuurlijk!”

Samenwerking

Het is niet voor het eerst dat de mannen samenwerken. “Ik werkte vanuit Barbier al regelmatig samen met Local Motion”, geeft Bicane toe. “We zijn inmiddels echt vrienden geworden. Die andere gasten zijn heel sterk in het artistieke en creatieve én zij zijn natuurlijk helemaal thuis in de wereld van de events. Ik ben meer van de zakelijke kant en de horeca. Ik denk dat we door deze combinatie een heel sterk team kunnen vormen.”