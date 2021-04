Niet langer voetballen op hobbelig veldje: gemeente realiseert voetbalkooi aan Wilderen

BREDA - Na jarenlang voetballen op een hobbelig en afgetrapt veldje, is het eindelijk zover. De gemeente gaat een nieuw kunstgrasveld met ballenvangers aanleggen, waar nu het voetbalveldje is aan de Wilderen. Een handtekeningenactie en een video-oproep zorgden voor deze ontwikkeling.

Gemeenteraadslid en oud-wijkbewoner Faissal Boulakiar lobbyde samen met kinderen uit de wijk om aandacht voor hun wens te krijgen. Zo stuurde een groep kinderen vorig jaar een filmpje naar wethouder Daan Quaars en de gemeente. Daarin vroegen zij hen het voetbalveld aan de Wilderen op te knappen. Daarnaast haalden buurtbewoners hiervoor ook nog handtekeningen op.

Deze wens gaat binnenkort in vervulling. In januari ging wethouder Quaars langs bij het veldje tussen de Wilderen en Weilustlaan. Toen heeft hij het ontwerp aan een aantal kinderen voorgelegd, waarna de poster met het ontwerp rondgegaan is in de buurt. Hier werd vol enthousiasme op gereageerd. Het werk aan het veldje is vervolgens 16 maart van start gegaan. Om de kinderen weer een leuke en veilige plek te bieden om te kunnen voetballen en spelen, is er besloten een kunstgrasveld met ballenvangers aan te leggen op de plek van het bestaande voetbalveld. Naar verwachting is het veld later deze maand al te gebruiken.