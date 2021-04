Annette was slachtoffer in een grote ontuchtzaak: ‘Ik heb me zo ontzettend geschaamd’

BREDA - Bijna vijftien jaar geleden raakte Annette van Gelder (31) betrokken in een grote ontuchtzaak die zich afspeelde in de regio Breda. Ze werd verkracht, mishandeld en is ontkomen aan een poging tot moord. In haar boek ‘Meisje 4.1.8’ vertelt ze haar waargebeurde verhaal hoe zij als tiener slachtoffer werd van een loverboy. Het boek is geschreven door Eric Bankras en wordt 19 april gepubliceerd.

Annette is 16 jaar als ze via een kennis in aanraking komt met de 21-jarige Pipa. “Ik kende een meisje via het uitgaan in Breda. Ze wilde me voorstellen aan Pipa. “Eenmaal aangekomen bij Pipa moest het meisje plotseling weg en bleef Annette alleen achter met hem. “Op dat moment heb ik het niet doorgehad, maar toen zat ik er al meteen in.” Pipa is de bijnaam van een loverboy die in 2008 werd veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en mishandelen van 37 minderjarige meisjes. Annette van Gelder was een van deze meisjes.

Van Gelder durfde tegen haar ouders niet te vertellen wat er zich allemaal afspeelde. Ze heeft het al die maanden uit angst en schaamte verzwegen. “Thuis zette ik mijn masker op en deed ik alsof er niets aan de hand was. Ik schaamde me voor wat er allemaal aan de hand was, maar het was me overkomen. Ik kon er niets aan doen.”

Ongelezen hoofdstuk

Eén hoofdstuk in het boek wil Van Gelder niet lezen. “Ik wilde er een punt achter zetten. Met die boodschap belde ik Pipa op. Hij zei dat ik mijn spullen bij hem kon komen halen.” Toen ze bij Pipa was werd Annette gewurgd. “Ik zag zwart voor mijn ogen. Het voelde alsof er geen eind aan kwam.” Een vriend van Pipa redde haar. “De verkrachtingen en mishandelingen zijn voor veel mensen schokkend om te horen. Toch is dit hoofdstuk voor mij het heftigst. Hier kwam geen eind aan. In het boek is het zo in detail geschreven, dat ik het niet meer wil herbeleven.”

Een vriend van Annette wist van de situatie en heeft haar gedwongen ermee naar de politie te gaan. “Anders zou hij het tegen mijn vader zeggen, iets wat ik absoluut niet wilde.” Ze heeft toen een korte verklaring afgelegd. Er werd toen niets met haar aangifte door de politie gedaan. “Later hebben veel meer meisjes aangifte gedaan. Het was voor de politie toen heel opvallend, omdat ze steeds hetzelfde verhaal hoorden over Pipa.”

Ouders

Met haar boek wil Van Gelder laten zien dat haar verhaal iedereen kan overkomen. “Je denkt vaak als ouder bij het horen van een verhaal als deze ‘dit overkomt mijn kind toch niet’, maar dat wéét je niet. Ook al komt je kind uit een liefdevol gezin, het kan iedereen overkomen.” Van Gelder heeft het nooit durven zeggen tegen haar vader. Haar moeder wist van de gebeurtenissen, maar negeerde dit. “Hierdoor leek het alsof ik er niet over mocht praten en ging ik me ervoor schamen.” Haar vaders reactie ervaarde ze toen er door de media aandacht werd besteed aan de zaak. “Ik zat naast hem op de bank toen het op het nieuws kwam en kreeg via die weg zijn commentaar te horen, dat vond ik wel heel erg.”

Tijdens de rechtszaak zag Annette voor het eerst een aantal meisjes die net als haar waren misbruikt door dezelfde jongen. “Er waren zoveel verschillende meiden: blond, donker, lang, dun, wat flinker. Dat bevestigt alleen maar dat het iedereen kan overkomen.”

Meisje 4.1.8

De titel van het boek slaat op de dossiernaam van Van Gelder. “Er hebben 37 minderjarige meisjes aangifte gedaan tegen Pipa. Het was dus één grote bundel van de dossiers van alle meisjes. Mijn dossiernummer was 4.1.8 en dat is de titel van het boek geworden.” Het verhaal eindigt volgens Van Gelder goed. “Het is een ruw verhaal en zo is het ook geschreven, maar het is ook een mooi verhaal en ik hoop dat ik er anderen mee kan helpen.”