Blijdschap bij TV Markant: Zes nieuwe gravelbanen eindelijk in gebruik

BREDA - Het was gisteren feest bij Tennisvereniging Markant. De vereniging heeft eindelijk zes nieuwe gravelbanen in gebruik kunnen nemen. De officiële opening van de banen was in handen van wethouder Daan Quaars.

Het was gisteren niet meer heel warm of zonnig, maar bij TV Markant wordt daar niet om getreurd. De vereniging wilde maar één ding: Droog weer. Want bij de tennisvereniging werden na lang wachten eindelijk de zes gloednieuwe gravelbanen in gebruik genomen.

De officiële opening werd verricht door wethouder Daan Quaars, die daarvoor toepasselijk een balletje sloeg. De rest van de dag was gevuld met een feestelijke programma. Zo speelden Jesse Voorn en Bjorn Klaassen van Heren 1 een demonstratie en een wedstrijd, en konden ook andere leden de banen inspelen. Verder waren en heel de middag diverse tennisactiviteiten voor de jeugd.

Als cadeautje kregen de leden bovendien een toepasselijk cadeau mee naar huis: Geen chocolade paasei, maar een chocolade tennisbal.